POLITICÓN: MOVIMIENTOS DE GABINETE

I. MOVIMIENTOS DE GABINETE

Los movimientos -la mayoría al inicio de este año- en los gobiernos de Alfredo del Mazo, en el Estado de México, y de Miguel Riquelme, en Coahuila, dan la razón a quienes aseguran que el Edomex tendrá candidatas mujeres, y en esta entidad serán hombres. Por más pataleo que haga Morena todo apunta a que así será. Incluso los mismos morenos quieren volver a lanzar como candidata a Delfina Gómez. Está de más entonces que Morena, UDC y cualquier otro partido se desgaste impugnando la reforma constitucional de paridad de género de esta entidad.

II. ¿INSTITUCIÓN CORRUPTA?

En la CFE, de Manuel Bartlett, andan muy sospechosos. Primero se lanzaron con todo contra la Prodemi tachándola de corrupta. No dicen nada nuevo, pero el que acusa tiene la obligación de comprobarlo. También dicen que hay un personaje local -se refieren a alguien de la región Carbonífera- que está extorsionando a los productores de carbón y que pronto interpondrán una denuncia -se supone, por el delito, que será penal-, sin embargo no dan a conocer detalles para ubicar al sujeto. Todo el numerito se armó en una conferencia de prensa convocada por Luis Bravo.

III. CAUSA PREOCUPACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador no es monedita de oro, pero después de violar la Ley al hablar de asuntos privados del periodista Carlos Loret, la preocupación cundió en todos los sectores. En el gremio periodístico, porque cualquiera está a merced del poder del Presidente. Pero lo grave es que se encendieron las alertas en el sector empresarial o más bien dicho, de inversionistas y capitales extranjeros. Hablamos de quienes decidieron traer su dinero para generar mediante plantas, empleos y desarrollo. Ven desatino en la relación con EU y España, y una agenda de política ramplona.

IV. MEDIDAS NO RECAUDATORIAS

En Torreón, de Román Cepeda, tomaron decisiones no recaudatorias, sino de coordinación, para evitar muertes y accidentes entre jóvenes, sobre todo ahora el 14 de febrero. El acuerdo es que la industria restaurantera, así como antros y bares van a incentivar a quienes lleguen en transporte público, entiéndase taxi, o de aplicación, porque de esta manera se garantiza que no conducirán. También habrá alcoholímetro voluntario en algunos antros y será decisión del cliente conducir o no. Los operativos anti alcohol continuarán, pero de manera preventiva, no para recaudar como con Jorge Zermeño.

V. REACTIVACIÓN DE FERIAS

Hay indicios de que las ferias de varios municipios de Coahuila van a reactivarse este año. En San Buenaventura se habla de que quieren el programa completo, sin recortes y sin restricciones, sólo lo que dicta el protocolo de la pandemia. Pero además sorprendió la visita del cantante Julión Álvarez a la región, para reunirse con varias personas, entre ellos el alcalde de Monclova, Mario Dávila. Julión es uno de los artistas consentidos en la Feria de San Buena. Si anda por la región quiere decir que ven posibilidades de la reactivación de eventos masivos.

VI. PROBANDO EL ACARREO

Ya que andamos por la región Centro, en Monclova, se realizó la Asamblea Informativa de la Reforma Eléctrica, la cual promueve Morena y es iniciativa del Presidente. Varios oradores trataron de convencer de que es lo mejor que le puede pasar al país, para eliminar la corrupción en la que “La Mafia del Poder” dejó sumido al Sistema Eléctrico Mexicano. El poder de convocatoria de Morena de Diego del Bosque es casi nulo, y mucho más cuando se trata de temas en los cuales la gente de a pie ni siquiera entiende. De cualquier manera le están haciendo su luchita.

VII. DESORIENTADO TOTALMENTE

En la administración de Everardo Durán, en Arteaga, se intentó hacer un padrón de dueños de cabañas, por el gran número de fraudes. La gente rentaba una cabaña inexistente vía redes sociales. El padrón quedó totalmente inconcluso. Ahora dice Ramiro Durán -el sobrino heredero de Everardo e hijo del también es alcalde Chuy-, que harán el padrón de “cabañeros”, porque volvieron los fraudes. Nadie se atreve a orientarlo, ya que tiene que modificar o crear un reglamento. Por voluntad propia, quienes rentan cabañas, no van a arriesgarse a que los tengan en la mira del Impuesto Sobre Hospedaje.

VIII. PACTO COAHUILA 3RA EDICIÓN

Por tercer año consecutivo la administración de Miguel Riquelme firmará el Pacto Coahuila, este martes, y orientado a la reactivación económica, que todavía se requiere y la paz laboral, que prevalece en la entidad. Este pacto, en el cual participan los tres poderes, organizaciones sindicales y de trabajadores, pero sobre todo el sector patronal, ha rendido frutos. Coahuila es referente en atracción de inversiones, su industria automotriz es líder en exportaciones y por si fuera poco, la generación de empleo ha alcanzado récord locales. Es una apuesta que no debe dejar pasar.