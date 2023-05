POLITICÓN: Ni las moscas se paran en los módulos de vacunación

I. ES UN CAOS

En la Secretaría de Salud del cirujano Roberto Bernal no sólo hay decepción porque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) desaparece sin cumplir sus compromisos de medicamento y ambulancias, también hay nerviosismo. Coahuila es el estado en el cual el Insabi de Juan Antonio Ferrer incumplió más en la entrega del medicamento para la atención de pacientes sin servicio médico en los hospitales generales. Pero el punto que trae a todos inquietos es la contratación de personal que se dio a través de este instituto. ¿Pasarán a depender del IMSS Bienestar de Zoé Robledo? O bien, como se dijo, ¿también los hospitales generales serán manejados por algún otro organismo que salga de la inventiva de la 4T? Hay un mar de dudas, nadie resuelve, nadie se hace cargo de los pendientes, en fin, es un caos.

II. CONFIRMA TENDENCIA

Los números presentados por De las Heras Demotecnia demuestran lo que había anticipado Rodrigo Galván de las Heras, director de la casa encuestadora: Manolo Jiménez se mantiene en el liderato a la mitad de las campañas, y no obstante que existen variaciones, estas no son significativas. Pero también Galván había mencionado que la pelea estaría entre el segundo y tercer lugar, algo que si bien no está muy marcado todavía, podría darse en la segunda parte de las campañas. Lenin Pérez apenas alcanzará a salvar su registro y lograr mayores prerrogativas.

III. SUCESIÓN Y ALBOROTO

El nuevo alboroto generado por el presidente Andrés Manuel López Obrador −¿quién más?− con relación a la sucesión presidencial es que se habría ordenado al partido Morena, manejado por Mario Delgado, que en un plazo no mayor a tres meses se defina a la “corcholata” ganadora que competirá en el 2024 por la silla de Palacio Nacional. De resultar cierto lo anterior, y que no se convierta en otra jugada sólo para generar ruido y fuegos artificiales entre partidos, tanto la alianza del PRI, PAN y PRD, así como el resto de los partidos tendrían que acelerar también sus procesos. Con Guadalupe Taddei en el INE y su cierta afinidad a la 4T no habría manera de detener campañas simuladas y adelantadas de los morenistas, obvio, después de la elección de Coahuila y el Estado de México.

IV. NI PÍO

A quien le han zumbado los oídos en los últimos días es al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales. Los profesores que estaban en plantón en Plaza de Armas y fueron desalojados siguen esperando respuesta a su queja. Como dice el dicho: lo que se ha de pelar que se vaya remojando, total una raya más al tigre. No pasa nada si finalmente la CDHEC cumple con su función y emite alguna recomendación a las corporaciones que intervinieron.

V. SUCEDE EN MIRASIERRA

Quizás no sea atribuible directamente al candidato, pero todo mundo sabe que Limbar Valdez, alias el “Alcalde de Ciudad Mirasierra”, es quien inició y en algún momento manejó esta página en la red social de Facebook. Resulta que en esta página se está apoyando la candidatura de Limbar a una diputación local a través del Partido Verde Ecologista de Pepe Cuco Sandoval, que va en alianza con la UDC de Lenin Pérez. El punto es que se está realizando una publicidad bastante cargada de mal gusto, algunos dirían que utilizando la imagen de la mujer para causar gracia y hacer chistes ofensivos hacia ellas. Lo contradictorio es que Limbar dice en su campaña que donará su sueldo para apoyo a las mujeres maltratadas. Pero también, por ahí le han estado recordando que él fue investigado por este hecho, y aunque no pasó a mayores, lo cierto es que deja a todos pensando sobre sus reales intenciones.

VI. SIN TITUBEOS

Quien puso en su lugar sin titubeos a la minera canadiense First Majestic fue la magistrada Juana Rebeca Cortés Muñoz, del Tribunal Agrario número 6 de Torreón, al rechazar categóricamente un convenio presentado por la minera donde pretendían indemnizar irrisoriamente a los campesinos del ejido Tenochtitlán, en Ocampo, Coahuila, por el territorio donde operan desde hace décadas. Los ejidatarios esperan que ahora sí se dicte sentencia a este juicio que debió resolverse hace cuatro años.

VII. ADELANTANDO VÍSPERAS

Entre los profes anda fuerte la versión de que Carlos Moreira, exdirigente de la Sección 38 y 5 del SNTE, se convertiría en un futuro, en la próxima administración estatal, en el secretario de Educación. Quien se ha encargado de circular la versión es la candidata a diputada por el PT, Josefina Flores Jiménez, mejor conocida como la profesora Chepina. Ella y otros integrantes del magisterio se fueron con Ricardo Mejía cuando dejó Morena para encabezar el proyecto de Alberto Anaya, el cual va encaminado en lograr registro estatal y generar dinero contante y sonante con prerrogativas estatales a través del IEC de Rodrigo Paredes. El caso es que a Chepina muchos docentes le creen todo lo que dice, y más porque saben que fue cercana al primer círculo magisterial y todos los priistas, pues estuvo como regidora con el tricolor. Sin embargo, cuentan en el bando contrario, no todo lo que se dice es cierto. Veremos.

VIII. NI LAS MOSCAS

En los módulos que instaló el IMSS de Leopoldo Santillán para vacunar mayores de 18 contra el COVID-19, no se paran ni las moscas. Los coahuilenses, y al parecer todos los mexicanos, han rechazado la vacuna cubana Abdala. Lo que nadie se explica es por qué el Gobierno federal, si nota el rechazo, no ha comprado vacunas de otros laboratorios, o bien, buscar la salida fácil y abrir el mercado para que puedan comercializarse las vacunas de otras marcas en farmacias y clínicas privadas.

IX. DIRIGENTES DE PARTIDO

Con eso del pleito casado que trae la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con su antecesor, Alejandro Moreno, el dirigente priista prefirió bajo perfil en su visita a Coahuila para apoyar las campañas. Coincidió que “Alito” tenía prevista agenda en Saltillo y la emisión del “Martes del Jaguar”, un programa que genera el gobierno campechano para que la gobernadora se luzca a placer y de paso se entrometa en la política, no sólo de su entidad, sino de todo el país. Presentó supuestas conversaciones de Alito con el candidato Manolo Jiménez, pero como siempre sucede, queda la duda de dónde las sacó o cómo fue que las obtuvo; más duda es si son reales o inventadas. El caso es que Moreno no quiso tragar saliva y prefirió ir a los eventos sin que hubiera preguntas incómodas. Ya habrá −reflexionan los tricolores− tiempo para que se diga todo lo que se tiene que decir. También Mejía se reunió con Alberto Anaya y Mario Delgado estuvo gastando suela con Guadiana.