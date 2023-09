POLITICÓN: ¡No se vale! Políticos buscan sacar raja de la manifestación en el Tec Saltillo

I. ¿FUERA RENCORES?

Fuera rencores, bienvenida la posibilidad de seguir en la liana. Así es como seguramente piensan los diputados de la fracción morenista en el Congreso estatal. Cuentan que incluso aquellos que habían jurado amor eterno a Ricardo Mejía se regresaron, por fin y para siempre, al partido guinda con el propósito de impulsar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Es más, asómbrese: para que no haya malos entendidos se van a dividir lo que queda de la gestión legislativa para encabezar el grupo entre Francisco Cortez y Laura Francisca Aguilar. Nadie queda fuera, incluso en el grupo cabe Lizbeth Ogazón, con quien habían tenido pleito al principio.

II. ENTRANTES Y SALIENTES

Los legisladores locales morenistas también están programando una reunión entre entrantes y salientes. ¿Quién sabe para qué, si los salientes no pueden dar buenos consejos y los segundos ni los van a escuchar? El caso es que todos van a favor de Claudia, y el que se raje queda fuera de todo privilegio. Quedan advertidos, porque aún falta que Marcelo Ebrard diga la última palabra.

III. FORMA Y FONDO

En campaña lo dijo, pero ahora lo confirma, a pocas semanas de asumir la gubernatura, Manolo Jiménez reiteró el compromiso con la seguridad de Coahuila. Decirlo en Torreón, durante la inauguración del Sistema Vial Cuatro Caminos, implica además un contexto que debe recordarse. La Laguna fue el epicentro de la violencia en otros tiempos, pero hoy, al igual que en toda la entidad, se vive en tranquilidad. Miguel Riquelme y Manolo Jiménez están en la transición ordenada, en todos los temas, pero dándole énfasis a la seguridad. Hoy Torreón es otro con la administración de Román Cepeda y Manolo anuncia que seguirán las grandes obras. Hay claridad en el fondo y en la forma.

IV. FINANCIERO

Entre lo que se avizora no son ataques directos a Claudia Sheinbaum, sino a ligar el pasado de su pareja, Jesús Tarriba, con una serie de asuntos financieros turbios. No es tiempo de que salgan los “trapitos al sol” porque luego el electorado se olvida. Van a esperar a que se acerque más la etapa electoral para que todo salga a la luz. Verdad o mentira, como siempre, eso se va a dejar a la gente.

V. GARANTÍAS

Nadie en Coahuila, mucho menos Aguas de Saltillo de Jordi Bosch, ni Antonio Nerio de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, deben despegar los ojos de lo que está pasando en Nuevo León. Primero la sequía y la falta de agua para consumo humano, después las obras de reacción, y ahora concluir proyectos que tenían años detenidos. En este estado las autoridades se caracterizan por ser previsoras, pero lo demostrarían más si el plan hídrico no sólo contempla seguir haciendo pozos, sino buscando abastecimiento para el futuro, como está planeado, desde el río Pánuco, pasando por Nuevo León. El crecimiento del estado estaría garantizado.

VI. NO BATALLARON

Dicen que en el IMSS de Leopoldo Santillán ayer que realizaron el simulacro por el Día Nacional de Protección Civil no batallaron. Con eso de que hasta el elevador de la delegación estatal está de mírame y no me toques, todos están acostumbrados a subir y bajar por las escaleras. Dicen los empleados que esperan que ahora sí le metan dinerito a la rehabilitación de todas las áreas.

VII. TERRENOS

Se empieza a poner más orden en Derramadero, antes del desarrollo que se espera en la próxima administración estatal. A través de la Comisión Estatal para la Regularización de Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (Certturc), de Miguel Ángel Leal, van a darle escrituras a 34 familias que habitaban un predio irregular en lo que se llama Nuevo Derramadero. Lo que llama la atención es que era un predio de más de 23 mil metros cuadrados que no tenía dueño. El movimiento fue que primero la administración estatal se hace dueña del terreno y luego lo entrega a las familias que ahí habitan. La garantía es que no existan en el lugar colonias irregulares. Veremos si los profesionales de la invasión respetan.

VIII. SIN PARTIDO*

Lo que no se vale en la manifestación de alumnos del ITS, ¿todavía?, de María Gloria Hinojosa, es que los partidos empiecen a querer meterse en el tema. Lo mismo Morena que PT aprovechan el asunto. Los estudiantes establecieron desde el principio: no tenemos partido político. Es entonces una lucha legítima, ordenada y pacífica con reclamos, que deberán resolver entre autoridades y estudiantes, no entre partidos.

IX. ROMPEHIELO

En Torreón hay más civilidad y convivencia entre priistas y panistas, dicen los que ven los toros desde la barrera. Memo Anaya, Marcelo Torres, Jorge Zermeño y otros muchos panistas se ven más en eventos conviviendo con priistas que en otras regiones. La que definitivamente no se integra es Elisa Maldonado. Le cuesta trabajo todavía pensar en que van en el mismo barco desde que ganaron las elecciones del pasado mes de junio. Pero más aún, tendrán que seguir con esta alianza hasta después de la elección del 2024, porque ahí el compromiso es todavía mayor con la panista Xóchitl Gálvez. De la gente exazul de La Laguna, incluso algunos se integraron desde la pasada administración estatal.