POLITICÓN: Piensan en el gabinete

I. PARA ABRIR BOCA

Cuentan que en el PAN de Elisa Maldonado, Memo Anaya, Chuy de León, Mario Dávila y otros más que andan que andan de lleno en la campaña de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, no quieren esperar al domingo 4 de junio -día de las votaciones- el recuento de los votos y la declaratoria de triunfo, porque andan ansiosos de partir y repartir el pastel llamado gabinete. Pero ahí no para la cosa, también le andan echando el ojo a organismos autónomos, que no dependen del Ejecutivo, como la Fiscalía General -sí, leyó bien, la FGE- de Gerardo Márquez, en donde aplica otro método para llegar al puesto, y que incluye al Congreso local. Esto sí que es para abrir boca.

II. DESBORDADO

El tema del agua en Parras de Fernando Orozco sigue desbordado. Los habitantes de varios ejidos van a marchar en protesta por la pasividad de la Conagua el próximo domingo. Se quejan del empresario vitivinícola Rivero Larrea, y de la corrupción de la Comisión. Señalan algo que hasta la misma autoridad municipal ha señalado: el uso de cañones antigranizo, y obvio, la perforación de más pozos.

III. RETOS

En el Instituto Registral y Catastral de Sergio Mier todavía -dicen los propios empleados- hay retos importantes por cumplirse, como meterle mano al sistema del Registro Público de la Propiedad, para que no falle un día sí y al otro también. Fue un gran avance que se puedan hacer trámites en línea por parte de cualquier usuario y los notarios que previamente están registrados. Sin embargo, aún quedan trámites que sólo se aceptan de manera presencial, por la trascendencia jurídica. Pero las oficinas del RPP están prácticamente en Arteaga, muy distantes de la zona urbana de Saltillo y no son de fácil acceso, es decir, no hay transporte público que conecte rápidamente cualquier punto de la mancha urbana, y cuando el sistema falla, la frustración del usuario es mucha.

IV. PLEITO ESTÉRIL

Ahora en el pleito entre Adán Augusto López y Santiago Creel salieron a relucir los permisos de los casinos; de acuerdo con datos del secretario de Gobernación, cuando Creel estaba en ese puesto fue cuando más permisos se otorgaron, y lo peor es que es cierto. Pero no hay problema, que le pidan una asesoría a Coahuila, porque aquí se le cerró el paso a los casinos y giros negros, y tienen años sin funcionar.

V. CRISIS POR TOCAR FONDO

En Monclova de Mario Dávila la crisis por la problemática de la acerera AHMSA, está provocando una mala imagen de la ciudad y la región. Los obreros sindicalizados están desesperados y buscan el pago tanto de la empresa como de su sindicato, que dicho sea de paso, hace como que la Virgen le habla, y nadie sabe dónde quedó el dinero del llamado fondo pro huelga, el cual debería estar disponible y listo para utilizarse en esta emergencia. Mientras tanto la jugada de ajedrez de Alonso Ancira Elizondo va caminando, pero muy lento, no se ve todavía la reactivación y eso está pegándole a la cadena de negocios.

VI. NI UN PESO

Marcelo Ebrard, en su papel de canciller, dice que México no recibirá más de mil migrantes diarios deportados por Estados Unidos, porque el país no está preparado para más. El caso es que no hay infraestructura, dinero y mucho menos logística ni para mil, ni para uno, porque no se debió aceptar un tratado así. Quienes realmente asumen el costo son los municipios fronterizos grandes, como Acuña de Emilio de Hoyos y Piedras Negras de Norma Treviño, en el caso de Coahuila. Y ni un peso más envían desde la Federación.

VII. MANO IZQUIERDA

Si nos vamos a los números y las comparativas, el presidente Andrés Manuel López Obrador es un mal negociador, y sus cercanos más, pero sus legisladores quedan muy mal parados. Hablamos de los alcances de las reformas en el Congreso de la Unión. Con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no se tenía mayoría calificada, pero no obstante a esto, Calderón reformó 110 artículos de la Constitución, y con Peña fueron 155 artículos, además algo que se cuece a parte, el Pacto por México. A AMLO le han aprobado 57 artículos constitucionales enmendados, pero de ahí cuente también el alboroto, la desinformación y la inestabilidad en la gobernanza que ha provocado.

VIII. SUSPENSIONES

Cuentan que en algunos puntos del estado sí hubo suspensión de clases por los festejos adelantados del Día del Maestro. Aunque la Secretaría de Educación de Francisco Saracho no ha dicho ni pío, en redes sociales las madres de familia dan cuenta de que fue una semana prácticamente perdida, porque se atravesó el Día de la Madre, con festejo y en algunas instituciones no quisieron esperar hasta la semana próxima y se agarraron de largo la fiesta.

IX. COLGADOS DE LA FAMA

En Coahuila el candidato de Morena, Armando Guadiana, había mencionado que traería a Peso Pluma, luego rectificó: que si ganaba, entonces el festejo sería con el cantante de corridos tumbados -y para pesar de muchos, uno de los más escuchados ¡a nivel mundial!-, sin embargo, hay otros políticos que también han aprovechado la fama del cantante. Ahí tienen a Samuel García, con la fotografía que le dio vuelta a México a un lado de Peso Pluma, y qué decir de Claudia Sheinbaum, también se colgó de la fama. Son dos morenistas y un emecista los que le están sacando jugo al hecho de que el cantante en mención va entrando fuerte en un género que está acaparando la atención, y más del público objetivo: los jóvenes.