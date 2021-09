POLITICÓN: RASPADOS

I. RASPADOS

De acuerdo con el dictamen consolidado sobre gastos de campaña de los partidos y candidatos elaborado por el INE de Lorenzo Córdova, sobre la elección de diputados locales de Coahuila -se tardan, pero son efectivos-, a todos los partidos les fue como en feria, pero a los independientes no les quedan ganas de volver. Por ejemplo, Manuel Garza Martínez, no sólo tuvo que pagar parte de su campaña, sino que además de su bolsillo pagó una multa de más de 34 mil pesos. El candidato Masías Menera sólo recibió amonestación pública. Pero partidos que todavía existían como Unidos, PRC de Abundio Ramírez y el Emiliano Zapata, se fueron con todo y deuda.

II. DE LA MISMA BOLSA

El resto de los partidos consolidados como el PRI, el PAN de Chuy de León, el PRD de Telma Guajardo, el PVEM de Pepe Cuco Sandoval y la UDC de Lenin Pérez, entre otros, también tuvieron multas, pero la cantidad es intrascendente, porque aunque sea mucho, la pagan con sus prerrogativas -dinero del pueblo-, no como los candidatos independientes, que sí deben pagar de su bolsillo. Así de incongruentes.

III. FALSOS GESTORES

El personal de la Administración Fiscal General de Javier Díaz González está muy atento para orientar a los contribuyentes, porque los falsos gestores de placas y otros impuestos no dan tregua. Últimamente aparecen en páginas de redes sociales engañando a los coahuilenses que buscan pagar ya sea derechos de control vehicular, sacar licencia o pagar otros impuestos. Díaz González ha advertido que no son válidas sus gestiones y que la única forma de pagar es a través de la página de www.pagafacil.com.mx, ya sea vía electrónica, o bien imprimiendo su recibo para ir al banco, tienda de conveniencia o centro comercial. Nadie más está autorizado a recibir dinero.

IV. PINTO Y COLORADO

Lo mismo: hay falsos gestores, está sucediendo con el pago de impuestos federales, pero más con el trámite de citas para Servicio de Administración Tributaria (SAT). Hay páginas en redes sociales que prometen dar una cita en el SAT, sin embargo en la IP se han quejado que el SAT es ineficiente y han elevado su queja con el Gobierno Federal, pero en la Ciudad de México, porque saben que aquí Reyes Flores sirve para dos cosas.

V. CREAR CONSENSOS

No solamente en Saltillo con Chema Fraustro, también en Torreón con Román Alberto Cepeda, la iniciativa privada, grupos ciudadanos, organizaciones civiles y hasta asociaciones religiosas se han reunido. Esto es parte de preparar planes de trabajo, crear consensos, pero sobre todo escuchar inquietudes y que sepan de viva voz que el proyecto en ambos casos es de crecimiento, desarrollo y bienestar. Las prioridades están definidas desde hace tiempo: seguridad pública, la reactivación económica y la salud. Los nuevos ediles no tienen pierde en cuanto a dónde se enfocarán en un principio, pero a largo plazo hay proyectos interesantes para ambas ciudades.

VI. ENTREGA RECEPCIÓN

También donde traen bastante trabajo en la Secretaría Fiscalización y Rendición de Cuentas de Teresa Guajardo. En casi los 38 ayuntamientos están en la fase previa de la entrega recepción. No importa si hay cambio de alcalde o no, sino cumplir con la Ley, la cual marca que entre una administración y otra debe existir un corte de caja en cuanto al dinero, pero también la formalidad de los inventarios, que pasan de unas manos a otras.

VII. NO LA CHIFLEN

No la chiflen que es cantada; más o menos así piensan los alcaldes y los directores de turismo de los municipios que son Pueblo Mágico en Coahuila. Como previamente lo dio a conocer Azucena Ramos, secretaria del ramo, hay evaluaciones de los destinos turísticos para mantener la denominación. El caso es que desde que empezó la administración autodenominada 4T que los Pueblos Mágicos de Coahuila no reciben recursos, y aun así existe el descaro del comité evaluador y la Secretaría de Turismo de Miguel Torruco, de querer certificar. Con razón las visitas de Torruco a Coahuila disminuyeron, no obstante, que su familia política tiene sus raíces en la entidad.

VIII. VOLANDO BAJO

En el bochornoso asunto del ex gobernador Jorge Torres López, de quien se dice ya está en Saltillo de sus amores –a lo mejor ya hasta se paseó en avión por estos aires como acostumbraba cuando era todopoderoso-, resulta que la Fiscalía de Gerardo Márquez todavía no define si hay delito qué perseguir, pues en todo caso, hasta que Estados Unidos responda una petición de información se podrá definir si hay o no motivo para echarle guante.

IX. POLICÍA INDUSTRIAL

Que ahora será el municipio de Ramos Arizpe de Chema Morales la punta de lanza en materia de seguridad pública. Está proyectado que para antes de terminar el mes de diciembre de 2021 se encuentre en operaciones la Policía Industrial. El proyecto va de la mano con la Asociación de Industriales de Ramos Arizpe de Mario Ricardo Hernández Saro. El municipio requiere de una corporación dedicada exclusivamente a la vigilancia de los parques industriales y garantizar la seguridad y el estado de derecho no sólo de los inversionistas, sino también de los miles de trabajadores de Ramos Arizpe, pero también de Saltillo y hasta de Arteaga, Parras y General Cepeda, que laboran en esos parques.