Politicón: Sentidas...

I. SENTIDAS

Dicen los enterados de lo que suena en la Secretaría de Salud de Coahuila, en donde manda el cirujano Roberto Bernal, que las enfermeras de la dependencia andan, más que molestas, sentidas, pues no obstante que han conformado la primera línea de combate al COVID-19, por segundo año consecutivo no se les otorgó un bono de 600 pesos que se les daban cada anualidad en su día. El gremio ha trabajado incansable durante la actual contingencia y siente que ahora, más que nunca, se han ganado el derecho a mayores estímulos, pues de reconocimientos no viven.

II. CLAVE

Y de las enfermeras y enfermeros escribiendo, la representación del IMSS en Coahuila dejó en claro la importancia de este personal. El delegado Leopoldo Santillán encargó difundir que ellas y ellos fuero clave para cerrar 2021 con una recuperación de servicios del IMSS en la entidad, con más de 28 mil atenciones adicionales en comparación al 2020, lo que ya es mucho decir. Al menos en esta dependencia federal no se dejaron oír las quejas como sucedió en Salud.

III. ACUERDO

Dicen que el acuerdo ya está “planchado” y que en Hidalgo, el PAN, que a nivel nacional timonea Marko Cortés, propondrá como su candidata a Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, ex gobernador coahuilense y coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro. Los enterados señalan que luego de que los panistas hagan su propuesta, el PRI se sumará. Hidalgo es una de las cuatro entidades -de las seis que elegirán gubernatura en 2022- en las que el PRI y PAN irán en alianza. Los otros estados son Tamaulipas, Durango y Aguascalientes.

IV. FOTOGRAFÍA

Esto trasciende, luego de que Viggiano publicó una sugerente fotografía en sus redes sociales en la que dio cuenta de la plática que sostuvo, en un restaurante de Pachuca, con Claudia Luna Islas, dirigente del PAN en Hidalgo, y con Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada blanquiazul en el Congreso de la misma entidad. “El diálogo siempre será la herramienta más importante para hacer política”, sostiene la virtual abanderada de Va por México a la gubernatura.

V. CERO

Vaya cena de morenos que se traen en Ramos Arizpe, específicamente en el Cabildo. Ahí tiene usted que a dos regidoras de Morena, a quienes les entraron ínfulas de grandeza, se les ocurrió ordenar a sus asistentes que cerraran el área de ediles, por lo que ahora, si la ciudadanía acude a buscarlas, deberá ser previa solicitud y esperar a ver si a las mareadas funcionarias se les antoja estar disponibles. Esto sólo demuestra que al coordinador de la fracción, Ariel Maldonado Leza, se le están brincando las trancas y lo están viendo casi, casi, como un cero a la izquierda.

VI. DURANGO

Volviendo a los temas electorales, en donde también empiezan a dar luz en cuanto a su abanderado es en el vecino estado de Durango, donde gobierna el panista José Rosas Aispuro. Allá se dice que cada vez va tomando fuerza la opción que el priista Esteban Villegas, sea el abanderado de la coalición Va por México, integrada por PRI-PAN-PRD. De hecho, los liderazgos del PRD y el PRI ya mostraron su respaldo al ex alcalde de Durango.

VII. LUPA

Dicen que el alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza, desde el 1 de enero llegó buscando hasta en los botes de la basura de la Presidencia Municipal cualquier prueba contra su antecesor Enrique Soto Ojeda. Los que le saben a la grilla en la Región Centro aseguran que hasta la fecha, el alcalde moreno ha ordenado a sus subalternos que realicen una inspección muy minuciosa de todo lo que dejó y no dejó la pasada administración, hasta al más pequeño documento le están metiendo lupa. Y decimos que lo que no dejó, porque hasta tinacos se llevaron los priistas.

VIII. TENTATIVA

Vaya escándalo en Matamoros. La regidora Valeria López Luévanos anda dando santo y seña de la tentativa de feminicidio que sufrió por parte de su ex pareja, Marco Antonio Beltrán, ex regidor de Morena. Dice Valeria que aún hoy en día, tanto ella como su familia reciben amenazas de este sujeto. Ahí está el caso para la Fiscalía General, de Gerardo Márquez. Hay que recordar que Valeria fue candidata a la alcaldía de ese municipio por el partido Morena, pero perdió con el PRI.

IX. SESIÓN

El Poder Judicial, de Miguel Mery, efectuó la primera sesión ordinaria de su Comisión Interdisciplinaria de Archivos. Éste será el órgano encargado de resguardar los archivos judiciales, y los documentos del área administrativa y todo lo que tiene que ver con lo que genera este Poder para su conservación, mantenimiento, digitalización y manejo correcto de la información. Por cierto, ya dijo el Presidente del TSJE que los juzgados y demás órganos jurisdiccionales en la entidad no cerrarán sus puertas, por lo que no se detendrá la impartición de justicia.