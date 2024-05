Abre el debate caso de mujer holandesa que se someterá a la eutanasia por su grave depresión

“En los tres años y medio que ha durado esto, nunca he dudado en mi decisión. Me he sentido culpable: tengo pareja, familia, amigos y no estoy ciego a su dolor. Y me siento asustado. Pero estoy absolutamente decidida a seguir adelante”, dijo.

Para que una persona sea considerada elegible para el suicidio asistido, se debe considerar que está “experimentando un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora”, según la ley holandesa.

El paciente también debe estar completamente informado y competente para que se inicie el proceso final.

“Es un proceso largo y complicado. No es que pidas muerte asistida un lunes y estés muerto el viernes.

“Estuve en lista de espera para una evaluación durante mucho tiempo, porque hay muy pocos médicos dispuestos a participar en la muerte asistida de personas con sufrimiento mental”, añadió.

Un paciente que solicita la eutanasia debe ser evaluado por un equipo de médicos, tener una segunda opinión sobre su elegibilidad y luego todo el caso debe ser revisado por un tercer médico independiente.

“Cada médico en cada etapa dice: '¿Estás seguro? Puedes parar en cualquier momento. Mi compañero ha estado en la sala durante la mayoría de las conversaciones para apoyarme, pero varias veces le han pedido que se vaya para que los médicos puedan estar seguros de que estoy hablando libremente”.

Ter Beek se vio obligadA a eliminar todos sus perfiles de redes sociales después de que en abril se publicara un artículo sobre su caso, lo que llevó a que muchos usuarios bombardearan su bandeja de entrada diciéndole que no siguiera con el procedimiento, lo que la dejó en apuros.

“La gente decía: 'No lo hagas, tu vida es preciosa'. Yo sé eso. Otros decían que tenían una cura, como una dieta especial o medicamentos. Algunos me dijeron que encontrara a Jesús o a Alá, o me dijeron que ardería en el infierno. Fue una tormenta total. No pude soportar toda la negatividad”.

Ter Beek espera morir en las próximas semanas, tras una reunión con su equipo médico.

“Siento alivio. Ha sido una lucha muy larga”.

El día de su muerte, su equipo médico la visitará en su casa y comenzará el proceso dándole un sedante y una vez que esté en coma, a ter Beek le administrarán los medicamentos que determinarán su corazón.

“Para mí será como quedarme dormido. Mi compañero estará allí, pero le dije que está bien si necesita salir de la habitación antes del momento de la muerte”, dijo.

“Ahora ha llegado el momento, estamos preparados para ello y estamos encontrando cierta paz. Yo también me siento culpable. Pero a veces, cuando amasas a alguien, tienes que dejarlo ir”.