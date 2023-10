POLITICÓN: SNTE coquetea con el PT, ¿a cambio de diputaciones?

I. CON EL SNTE

El que tiene hoy reunión estatal es Ricardo Mejía. El coordinador del PT recibirá -por fin juntos, a ver si ahora sí le da la mano- al dirigente nacional, Alberto Anaya. Se planea una concentración masiva en un salón de la Sección 38 del SNTE de Isela Luévano Muñoz -¿eso le dice algo?-, a favor de las mujeres. El buen entendedor comprende que el PT requiere de agarrarse de alguna organización si al menos quiere hacer ruido en el 2024 en las elecciones de alcaldías, diputaciones federales y senadores. Por lo pronto, la dirigente magisterial podría volar a partir del 2024 a la Ciudad de México, porque no dude que le tienen reservado un lugar en las diputaciones, aunque habrá qué ver en qué términos se alía el PT con Morena.

II. NO TRAICIÓN

Que los de Morena, de Mario Delgado, otra vez hicieron firmar a los aspirantes a gobernadores, pero primero al comité de defensa en los estados, un documento para que se midan antes de intentar una traición. Pero es como un llamado a misa, ya ven lo que pasó en Coahuila, la persona que abandonó las filas y desarticuló a los morenistas ahora es su aliado a través de otro partido. No hay congruencia.

III. RENDIR CUENTAS

Si que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda desmemoriado. Igual que todos los políticos, que hoy dicen una cosa y mañana otra. Miles de mexicanos confiaron en que bajaría el precio de la gasolina. Hasta ahora no se ha cumplido, pero dice que él no prometió bajarla, sino no aumentarla, que es distinto. También decía que no se necesita ni a la Marina ni el Ejército para combatir la delincuencia. Hoy en día se dice que son necesarios para andar en las calles. De las masacres prometió no habría, y sin embargo, el país está en llamas en ciertas regiones por la presencia de la delincuencia organizada. ¿Hizo mal los cálculos o simplemente habló -como todos- porque eran campañas? No hay un sistema para pedir cuentas a los políticos, sólo el voto de la siguiente elección.

IV. ENCOMIENDA

En materia de desaparecidos y derechos humanos, la administración de AMLO va a quedar a deber, como en otros rubros. Las renuncias de Alejandro Encinas como Subsecretario de Derechos Humanos y Karla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas muestran que la preferencia de los obradoristas es brincar de puesto en puesto, y no cumplir con una encomienda delicada.

V. REBASADO

El que ha quedado totalmente rebasado en las funciones de presidente, y sobre todo guía político de Morena en Coahuila, es Diego del Bosque. Fue Antonio Attolini a armar un alboroto a Ciudad Acuña para favorecer a Paloma de los Santos en sus aspiraciones, a lo que sea. Pero Diego no dice esta boca es mía. Son asuntos del partido si postulan a alguien militante o no militante, su reglamento lo permite. Pero Attolini está dando muestra del poco tacto y la falta de mano izquierda para mostrar las simpatías. Independientemente de lo que Emilio de Hoyos signifique para el partido guindo. ¿Así quiere morena que encabece la bancada en el Congreso Estatal? Sólo sabe confrontar.

VI. FRAUDES

Ante la insistencia de gente fraudulenta que vende certificados de educación -diversos grados- falsos. La Secretaría de Educación, de Francisco Saracho, ha dado incluso un número telefónico para reportarlos. Lo cierto es que hoy con tanta tecnología pueden ser casi idénticos a los de cualquier escuela o universidad, por eso deben tener mayores medidas de seguridad, y sobre todo cotejo vía electrónica.

VII. QUISQUILLOSO

Anda muy quisquilloso el Fiscal General, Gerardo Márquez. Cuentan que al ingresar a sus oficinas piden que dejen en la recepción el teléfono celular. Ni que fuera templo budista o salón de clases, dicen algunos. Más bien el Fiscal y su gente deben ponerse a dejar en orden la casa y sacar el rezago, porque soplan vientos de cambios. También -les recomiendan- que les lleven hojas de papel a los ministerios públicos y otras oficinas de la delegación sureste, porque le piden al interesado que lleve sus propias hojas. De milagro la impresora tiene tóner, se ha alcanzado a escuchar de algunos oficinistas. Y no hablemos de la gasolina, porque ahí también hay quejas de los elementos. ¿Acaso no le alcanza el presupuesto?

VIII. EXIGIR

Que mal que hasta la protesta y plantón de los estudiantes del Tecnológico, además de la posterior salida de María Gloria Hinojosa, se empezaron a hacer reparaciones en el plantel. Había cosas básicas pendientes, la iluminación y los baños tenían hartos a los estudiantes. Una muestra más del abandono presupuestal de la 4T. ¿Será este el camino que mostraron los alumnos del ITS en todo para exigir?