POLITICÓN: Diego del Bosque está ganando, pero el rechazo de los morenistas ¡por indisciplinado!

I. SUSPENSIONES

Al que se le anda haciendo bolas el engrudo es a Julio Long, titular del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed). En un plantel de preescolar las maestras anunciaron a todos los alumnos que las clases se suspendían hasta nuevo aviso, que mientras tanto las seguirán en línea −es un decir− o como pudieran. ¿La razón? La institución va a ser sometida a reparaciones. Muchos padres de familia tuvieron suspicacia de si en realidad se trataba de eso, porque nunca antes había ocurrido algo similar, o era algún brote de COVID-19 o algo por estilo, pero les confirmaron que se trataba de reparaciones. ¿Durante todo el periodo vacacional qué les faltó: tiempo, dinero o planeación?

II. AIRE

Por fin, dirán algunos, la Secretaría del Medio Ambiente de Eglantina Canales va a instalar, o por lo menos tiene otra vez planes, una estación de monitoreo del aire en el municipio de Ramos Arizpe. Basta recordar que ahí se concentra la industria, que todos dicen que no contamina, veremos, pero también están algunas pedreras que sí están contaminando el aire del norte de la zona metropolitana.

III. LA FOTO

Una fotografía del pasado, de cuando el proceso electoral 2023 andaba incipiente y Ricardo Mejía todavía no le había volteado la cara a Armando Guadiana, es la que circula Fernando Rodríguez, quien intentó crear un partido político y no pudo. Habla de “corregir”, e intenta hacer reflexionar a los morenos que, desunidos, el PT y Morena perdieron, pero unidos, pueden ganar. Quizás el tiempo borre muchas situaciones, pero la memoria perdura, y el coordinador del PT en Coahuila nunca quiso darle la mano al senador y mucho menos integrarse al equipo. ¿Por qué ahora utilizan la fotografía de Guadiana para llamar a la unidad a los morenistas?

IV. PROGRAMAS

A todo lo que da van los programas sociales del Gobierno Federal desde ahora en Coahuila. Cuentan que Claudia Garza del Toro, delegada del Bienestar, recibió instrucciones de meter más personas a otros programas y no despegarse para nada de la delegación, de tal manera que ni tiempo le queda para la promoción de imagen, aunque le aseguran que si gana Claudia será bien recompensada.

V. SIGUIENDO AL MUERTO*

Otro que anda aprovechando la inteligencia artificial para promover su imagen −ya son varios políticos los que han hecho fotografías tipo Pixar− es Diego del Bosque. El líder de Morena últimamente no desaprovecha la oportunidad para también entrar en imagen, por aquello de lo que se pueda ofrecer más adelante. Además, como en su partido todo se hace por encuestas de conocimiento, más vale estar a tono y seguir a la carroza sin preguntar quién es el muerto. Pero Diego se ha ganado, por esta y otras acciones, el rechazo de algunos morenistas, sobre todo los que no ven con buenos ojos la difusión de imagen de las personas, porque para los fundadores del movimiento la disciplina debe prevalecer ante todo y esperar tiempos y órdenes.

VI. BANDO

Que Antonio Attolini, diputado electo por la vía plurinominal en Coahuila, agarró un bando en la Ciudad de México. Le va a Omar García Harfuch, a quien anda apoyando. Por acá no sabrán de él, pero por la capital, los morenistas sí lo ubican. Así son los escaños plurinominales en Morena y todos los partidos, los obtienen los que menos se asolearon buscando el voto y vieron los toros desde la barrera.

VII. REVANCHA

No deja lugar a dudas el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo suyo, lo suyo, son las revanchas. Dice que el Poder Judicial de la Federación no ha hecho nada por el pueblo, y eso tendría que analizarse. Pero enseguida declara que la 4T intentó detener la privatización de pensiones de trabajadores y maestros, así como la de Pemex, y ningún amparo prosperó. ¿Es en serio?, ¿entonces cualquier petición de la 4T debe ser autorizada con sumisión? Habría que empezar de cero con el Presidente para explicarse las funciones de los poderes, y que si algo no le sale bien, también pudo haber sido porque no tenía la razón legal. Cuando se quiere poner orden, la prioridad es no afectar a terceros, y eso también lo pasa por alto.

VIII. ADELANTADOS

Y hablando de promoción de imagen, como balde de agua fría cayeron, seguramente a los udecistas-morenistas Tania Flores y Lenin Pérez, las declaraciones del presidente AMLO al rechazar totalmente que se estén pagando anuncios panorámicos para entrar en el ánimo de las personas y posicionarse para la selección interna. Lenin y Tania son quienes más anuncios espectaculares tienen por toda la entidad. ¿De dónde habrá salido el recurso?

IX. HACE AIRE

Que en el municipio de Saltillo de Chema Fraustro también hace aire. Por acá informan que los reportes ciudadanos sobre los baches que aparecieron después de las lluvias fueron atendidos, pero además que son diferentes los canales que existen para que la población se comunique y haga saber al Ayuntamiento lo que está mal. La participación de la gente le ha rendido frutos al municipio, porque los reportes de baches disminuyeron al ser atendidos con prontitud, pero además, la ciudad recibió esos apapachos que luego son muy necesarios por parte de autoridades. Bueno, comentan, para acudir a los reportes el municipio no sólo se ha apoyado del WhatsApp, la aplicación y un número 072 para atenciones, sino que hasta aplicaciones libres que reportan baches como Waze se tomaron en cuenta.