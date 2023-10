POLITICÓN: Lenin Pérez no aprendió, Morena lo quiere agandallar otra vez

I. SIN FUNCIONAMIENTO

¡Ya, déjense pagar! Es lo que dicen los usuarios morosos que están siendo notificados por la Administración Fiscal General, de Ernesto Prado Arévalo, del adeudo de placas. Pero la queja no es sólo de ellos, sino del resto de usuarios, porque el sistema “pagafacil” en línea presenta fallas recurrentes con rechazos de las tarjetas bancarias, sin que se sepa el motivo. Además al intentar comunicarse con el área de atención al público a través de su número 070 y un número de WhatsApp no hay respuestas positivas. En el primero de estos no contestan, y en el segundo te da una serie de opciones que llevan exactamente al mismo lugar de la página electrónica que rechaza las tarjetas. Conclusión: algo anda mal.

II. POSTURA

Los que fijaron postura sobre el Poder Judicial Federal y la desaparición de los fideicomisos de prestaciones para empleados fueron los integrantes del Poder Judicial de Coahuila encabezados por Miguel Mery Ayup. Como la reforma fue aprobada por los diputados federales, ahora le hacen un exhorto a los senadores, para que se cumpla con la Constitución y otro poder no se entrometa en la vida de su contraparte.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Diego del Bosque está ganando, pero el rechazo de los morenistas ¡por indisciplinado!

III. ABSORBER

De veras que a Lenin Pérez y su franquicia UDC cuando no le llueve le llovizna. Otra vez los morenos quieren arrebatar en el caso de las candidaturas. Traen un alboroto en Ciudad Acuña porque un grupito encabezado por Antonio Attolini -¿tendrá algo que ver en esto también Luis Fernando Salazar?-, quieren que la candidata a la alcaldía en el 2024 sea Paloma de los Santos, sobrina de Lenin, pero distanciada del líder naranja desde hace buen tiempo. Sin embargo, en el mismo Morena hay otro grupo que apoya las aspiraciones de reelección del actual alcalde Emilio de Hoyos. Ya se la hicieron una vez a Lenin en la elección pasada de alcaldes, y parece que no entendió, Morena quiere absorber su partido.

IV. INCÓMODO

A quien le molestó sobre manera el paro en el Poder Judicial de la Federación fue a Luis Zavala, ex candidato de Morena y ex funcionario de la Secretaría del Bienestar. Que como usuario se topó con que no recibieron un escrito. Pero aprovechó para criticar a los ministros por sus sueldotes y prestaciones. Zavala tiene razón, los ciudadanos están incómodos, pero fue algo provocado por la misma 4T, sin medir las consecuencias y no ver otras salidas.

V. PENDIENTES

A la administración, de Gabriela de León, al frente del Instituto Electoral de Coahuila le están saliendo más cuentas pendientes por pagar. Ahora el que debe hacerle frente, a como Dios le dé a entender, es el nuevo presidente Rodrigo Paredes. Se sabe que se trata de una deuda por el pago de impuestos retenidos a los trabajadores, pero que -según hasta han investigado- no enteraron a la Secretaría de Hacienda. Naturalmente que la institución debe hacer todo lo que legalmente esté a su alcance para conseguir el monto adeudado, y eso, a la larga y si no pagan, significa embargo. ¿Nadie advirtió esto durante la entrega-recepción que se realizó durante tanto tiempo de anticipación? El trabajo para la contralora, María Teresa Nares, va en aumento.

VI. TORMENTA

Quienes van a seguir de largo con su paro nacional son los trabajadores del Poder Judicial Federal. Será hasta el miércoles 25 de octubre cuando puedan regresar a trabajar, y eso está todavía por verse. Después de la aprobación de la desaparición de los fideicomisos de los trabajadores por parte de los diputados de Mario Delgado, todo indica que se avecina una tormenta.

VII. VENTAJAS

Rumbo al Senado de la República dicen las encuestas que el Frente Amplio por México -PRI, PAN y PRD- lleva ventaja sobre los morenistas y sus aliados. Pero de manera individual quienes encabezan las listas son Miguel Riquelme y Luis Fernando Salazar, quien al parecer ha desistido de ir por la candidatura a la alcaldía de Torreón y dejar el paso libre a la funcionaria del Bienestar, Cintia Cuevas. En los dos casos al senado las mujeres no gozan de tanta simpatía: Hilda Flores, Verónica Martínez y María Bárbara Cepeda son las que aparecen entre las mencionadas por la gente que se identifica con el PRI. En Morena están mencionadas la actual senadora Eva Galaz y la diputada local Lizbeth Ogazón. Tania Flores y Claudia Garza no aparecen en la lista.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¡Cuántos más, Presidente! Le quitará a los ministros, pero ¿por qué también a los trabajadores?

VIII. LA UNIDAD

Sorprende la forma en la que Morena admite a gente que les volteó la cara durante la salida de Ricardo Mejía para contender por la gubernatura por el PT. Ahí tienen a los Leocadio Hernández, padre e hijo, quienes ahora participan en las reuniones de “unidad” con los morenos, después de que primero traicionaron al PRI, después a Morena y ahora al PT para regresar con los guindos.