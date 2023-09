POLITICÓN: Sospechoso destape presidencial de Samuel, ¿será que lleva intenciones ocultas?

I. MITOTES DOMINGUEROS

Cualquier funcionario público es libre de hacer en su tiempo libre lo que le plazca, dentro de la Ley. Pero no dejó de causar asombro la presencia de Hugo Gutiérrez, director de la Policía Preventiva y Tránsito, en el mitin a favor de Xóchitl Gálvez, organizado por el Frente Amplio por México en El Mirador de Saltillo. ¿A poco a Hugo ya le interesa la política, no para seguir en la liana de la seguridad, sino para apoyar como ciudadano?, fue la pregunta que se hicieron varios. Los más suspicaces deducen que le asignaron la seguridad de alguien, porque Hugo no se caracteriza por llevar pancartas, vestirse de “rojopri”, y mucho menos andar en mitotes domingueros.

II. AVALANCHA

Reportan una avalancha de amparos contra el ISSSTE de Coahuila. Algunos suspicaces piensan que es curarse en salud por el anuncio del presidente AMLO del lodazal encontrado en el Instituto de Pedro Zenteno. Son miles de millones de pesos por presuntas irregularidades en el cobro de diferentes beneficios en un contubernio entre abogados y autoridades. La delegación Coahuila está en la lista negra.

TE PUEDE INTERESAR: En el IMSS Coahuila los médicos especialistas brillan por su ausencia

III. ELECCIÓN LEJANA

¿Le suena a usted haber visto o escuchado los nombres, juntos, de Melchor de los Santos y Francisco Dávila Rodríguez? Si no es así, es porque hace ya tres décadas que se leían en las bardas y pendones que el PRI utilizó en la ya lejana campaña de 1994, cuando ambos fueron postulados como candidatos al Senado de la República por Coahuila. De los Santos y Dávila fueron los últimos priistas coahuilenses que lograron ganar la elección para el Senado. Desde entonces, el PRI ha tenido que conformarse con el asiento de minoría que la Ley establece para el partido que ocupa el segundo lugar en la elección (hoy ocupado por Verónica Martínez).

IV. ELECCIÓN CERCANA

¿Y a qué viene todo esto? Pues a que el expartidazo, que ahora dirige Carlos Robles, se ha propuesto “romper con la maldición” de que, tras ganar la gubernatura −incluso si lo hace de forma aplastante− el PRI pierde la elección federal siguiente. Según nos reportan desde el búnker tricolor del bulevar Coss, ya se ha realizado un diagnóstico preciso del tema y se cuenta con una estrategia puntual para acometer la empresa. Habrá que ver, y conocer quiénes son los gallos. ¿Jericó Abramo cómo le caería?

V. EFECTO DE TRANSPARENCIA

Para los que empezaron con el afán de investigación sobre la compra de libros de texto −reimpresión− de la Secretaría de Educación de Francisco Saracho, el funcionario ha sido claro en hacer notar una diferencia de precios. En las librerías el precio por ejemplar sale en un promedio de 300 pesos, pero en la reimpresión se logró que a la administración estatal le costaran en promedio 54 pesos. Independientemente del costo, de lo que se trata es de entrarle a una problemática externa, que no se generó en el estado, y que debe hacérsele frente por la educación de la niñez coahuilense. Entre más transparencia tenga la Sedu en la compra de esos libros, más convencimiento habrá de que hacen las cosas bien. La opacidad tiene efectos contrarios.

TE PUEDE INTERESAR: Pide AMLO a ministro ‘dar la cara’ en caso de libros de texto y de cobro de impuestos

VI. IMPONER

A partir de la experiencia en Coahuila y otros institutos electorales, el INE de Guadalupe Taddei y sus consejeros deben reflexionar sobre si es conveniente poner a su gente al frente de los consejeros generales de los institutos en los estados. Acá hay pleito desde que llegó Rodrigo Paredes. Dicen los que están dentro del IEC que sí tiene toda la técnica del INE: imponer, no conciliar, no mediar, no consensuar.

VII. ¿AGUA CONTAMINADA?

En la CFE de Manuel Bartlett quisieron parar la grilla en seco, pero se han echado a todo el pueblo de Sabinas encima. Como se sabe, el notario y exalcalde de este municipio en mención, Luis Alfonso Rodríguez, hizo pública la contaminación −según él− de CFE al río Sabinas y con ello dañó al ganado y otras especies, por verter en este afluente el agua que se extrae de los trabajos de la mina El Pinabete, en la cual buscan hacer el rescate de 10 mineros. Lentos como sólo ellos saben serlo, la CFE hizo público un desplegado en donde aclara que no está contaminada el agua, pero de paso le avienta la pelota a la Conagua de Germán Martínez. ¿Por qué? Fue la Conagua la que otorgó el permiso. Si una sola vaca, chiva, gallina o pollo muere por beber esa agua, ya verán la escandalera que se arma.

TE PUEDE INTERESAR: Rescate de mineros de El Pinabete daña el Río Sabinas, denuncia diputada

VIII. EXTENSO

Para quien le entre al nuevo Distrito Electoral 08 con cabecera en Ramos Arizpe, va a ser pesado recorrerlo. Tiene que convencer al máximo de casi 250 mil habitantes, pero dispersos, porque este distrito ocupa casi una quinta parte del territorio. A decir del INE de José Luis Vázquez, el Octavo Distrito está integrado por todo Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda, Matamoros, Viesca y una parte de Torreón.

IX. HIPÓTESIS

En el Movimiento Ciudadano de Nuevo León están divididos en opiniones. Pero no sobre si apoyar a Xóchitl Gálvez o ir solos, sino sobre las verdaderas intenciones de Samuel García, gobernador de Nuevo León, al “destaparse” para La Grande. Hay quienes dicen que ya se subió al volantín −o al ladrillo− y que sí le va a entrar, pero otros afirman que el objetivo real del gober “fosfo fosfo” es amarrar con PAN y PRI que sus representantes en el Congreso neoleonés dejen de hostilizar a su gobierno y se conviertan en sus aliados. ¿Cuál de las dos hipótesis será la buena? Faltan unas dos semanas para que se despeje la incógnita. Dante Delgado anda que no se la cree, su partido está gobernando dos entidades y se cree −como dicen− el último vaso de agua en el desierto.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel y el canto de la sirena