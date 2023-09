POLITICÓN: En el IMSS Coahuila los médicos especialistas brillan por su ausencia

I. CÓDIGO ELECTORAL

Eso de que el Poder Legislativo tiene mucho trabajo por delante es real. En cascado están los asuntos del Presupuesto 2024 −que se entrega casi a la par con el último Informe de Miguel Riquelme en el 15 de noviembre−, pero además los presupuestos municipales y las reformas que se van a empezar a enviar desde la oficina de Valeriano Valdés y del mismo piso en que está Fernando de las Fuentes. Entre esas reformas destaca el Código Electoral, que va a servir para enmendar el entuerto al IEC, de Rodrigo Paredes, en varios aspectos, desde paridad hasta designación de titulares y también la función del secretario ejecutivo, que fue la manzana de la discordia.

II. GLOSA

Dentro del Sexto Informe de Miguel Riquelme está también la glosa, que comúnmente conocemos como comparecencia de los secretarios ante los diputados locales. Esta fase se va a realizar rápido, pero no por eso dejará de ser trascendente, porque los secretarios tienen mucho que decir sobre los seis años de gestión. Además en el Legislativo tienen la misión de hacer acuerdos internos para que todo salga en armonía. El PAN, que era crítico, ya está del lado de la congruencia, nomás faltan algunos diputados de Morena.

III. SIN CONTRATIEMPOS

Ayer hicieron eco las declaraciones del gobernador Miguel Riquelme, en el sentido de que a tres meses de terminar su gestión, la Secretaría de Finanzas pagó totalmente la deuda contratada a corto plazo y que era de alrededor de 3 mil 300 millones de pesos. Esto es una buena noticia para la próxima administración de Manolo Jiménez, ya que le dará oxígeno a las finanzas que recibirá. Riquelme apuntó que hubo una planeación responsable, austeridad y niveles sanos de endeudamiento. Por todo ello, no habrá contratiempos, como los que el propio Riquelme tuvo cuando llegó a Palacio Rosa y nadie le quería prestar.

IV. LE ATINÓ

La que es más “xochilista” que la misma presidenta del PAN, Elisa Maldonado, es la perredista Mary Telma Guajardo. Desde antes de que dejaran fuera a Silvano Aureoles −con quien tuvo un desencuentro en el pasado−, Telma manifestó su apoyo a Xóchitl Gálvez. Ahora que es la elegida del Frente no hace otra cosa que promover su imagen. Al menos le atinó.

V. ESPECIALISTAS

Además de la escasez de medicamento, como se ha expuesto, en la delegación Coahuila del IMSS, de Leopoldo Santillán, están batallando, y mucho con los médicos especialistas. El déficit de expertos en salud es notario. Dos botones de muestra son los psiquiatras, que cada vez en el estado se vuelven más recurrentes para consulta, y los neurólogos. En el caso del neurólogo, el IMSS no tiene uno solo en el estado, en ninguna de sus clínicas. Pero el problema comienza porque las consultas las hacen médicos no capacitados, y ni siquiera se toma la molestia de enviarlos a otras delegaciones como Nuevo León. Cada año tanto la delegación como el sindicato de Alejandro Cantú buscan médicos, pero no se ha logrado cubrir el 100 por ciento de las necesidades.

VI. SEGUNDA TEMPORADA

Quieran reconocerlo o no, el “HH” Héctor Horacio Dávila dejó huella en el panismo regional, por su insistencia y por ser incisivo a la hora de evaluar a los líderes del pasado. Ahora también ha manifestado su apoyo a Xóchitl Gálvez y tuvo que volverse a unir a quienes fueron sus correligionarios, aunque no sabe a ciencia cierta si está fuera del partido o sigue dentro. Lo cierto es que va −como serie de Netflix− por su segunda temporada en la política.

VII. CARGA PESADA

La Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco), de Rubén Morales, anda en trámites de autorización del Congreso Estatal de Lalo Olmos para venta. Y es que la promotora parece estar en letargo, pero no, sigue vivita. Lo que viene es la venta de una bodega. Sería para una empresa, a la cual le están condicionando que se dedique al primer planteamiento realizado en su solicitud de compra. Se trata del Consorcio Inmobiliario Azteca que, para mayores señas, conduce en plan familiar el exdelegado del Infonavit en tiempos de Enrique Peña Nieto, Rodolfo Aguirre. El exfuncionario se compromete a que la bodega funcione sólo para fabricar estantería para carga pesada.

VIII. EXPERTOS EN GRILLA

En la elección de alcaldes del 2024 habrá que elegir bien, no se juega el futuro del candidato, sino de una alianza que puede rendir frutos, y hablamos de la Presidencia de la República. La reflexión viene a cuento porque priistas de ultratumba quieren regresar. Ahí tiene el caso de Pablo González, uno de los tantos malos alcaldes que ha tenido Monclova. Si no se pone abusado, Mario Dávila estaría en riesgo por la grilla que le puedan armar los expertos en esto, no por el puesto.

IX. DIPUTADO NÚMERO OCHO

¿Le suena el nombre de Víctor Godínez Uribe? Seguramente no. Pero muy pronto empezará a mencionarse, porque es el nuevo Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital número 8 de Ramos Arizpe. Esta junta es nueva, apenas la semana pasada se dio formal arranque y tendrá como misión conducir el proceso electoral 2024 para obtener al Diputado Federal número 8 de Coahuila, por primera vez en la historia. José Luis Vázquez fue el encargado de dar formal inicio al funcionamiento de este nuevo distrito electoral. Ahora nomás falta saber qué gallos se apuntan para competir por este distrito que está algo complejo en su conformación, pero que tiene a la mayoría de sus votantes en Ramos Arizpe.