Politicón: Terreno pantanoso

I. TERRENO PANTANOSO

El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, Juan José Gómez, se unió a su jefazo Jorge Zermeño, en la defensa de su gestión. Dice Gómez que dejará una deuda similar a la heredada por la pasada administración. Las declaraciones de Zermeño como de Gómez han cambiado conforme se va descubriendo el desastre financiero, el cual adelantó la Auditoría Superior, de Armando Plata, y ahora organizaciones ciudadanas han confirmado. Se están metiendo en terreno pantanoso, entre más se mueven más se hunden. Ya le tocará a Román Alberto Cepeda enderezar el barco, y a Armando Plata definir si hay responsabilidades.

II. HAY TEMOR

Hablando de La Laguna de Coahuila y Durango, el CIC Laguna, de Marco Zamarripa, y otros grupos ciudadanos lanzaron un comunicado en el cual manifiestan su preocupación por la presencia de grupos armados en Gómez Palacio. En ese territorio hay un Mando Único y no tardarán en dar con los delincuentes, sin embargo, por lo pronto alguien debe ir a calmar las aguas turbulentas del temor que viaja de boca en boca.

III. DELTA CONTAGIOSA

El regreso de Coahuila al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico no significa un retroceso para la reactivación económica, sino una alerta que debe atender toda la población, porque las condiciones de contagios y muertes no son las mismas que antes, ni tampoco iguales en cada región. La Secretaría de Salud, de Roberto Bernal, evalúa las medidas que deberán tomarse en la próxima época decembrina, sin embargo, aporta un dato importante: que los eventos masivos autorizados no están relacionados con el incremento en contagios, sino que la variante Delta es más contagiosa. Por lo pronto las regiones Laguna y Carbonífera son áreas de atención prioritaria.

IV. SIN PINO

El DIF Coahuila, de Roberto Cárdenas, este año no licitará ni instalará el monumental pino navideño en la Plaza de Armas de Saltillo, así como tampoco habrá desfile. La decisión puede ayudar a evitar contagios, pero también -esto sí está previsto- el dinero que se invertía en estos espectáculos, ahora se destinará al apoyo de los más necesitados. Lástima por los proveedores, que siempre eran los mismos.

V. CARTAS EN EL ASUNTO

Que la queja de los usuarios del IMSS sobre las fallas en el sistema digital en la Clínica 89 de Saltillo fueron tomadas muy en serio. En primer lugar, se dijo desde la oficina del delegado Leopoldo Santillán, que la intermitencia del sistema fue ajeno a la administración, y que nadie se quedó sin atención médica, que es lo principal. Sin embargo, sí hubo quienes tuvieron que regresar al siguiente día para continuar con trámites que sólo pueden hacerse a través de la plataforma tecnológica del Seguro Social. Ayer también el personal de mantenimiento anduvo activo, desde revisar las instalaciones eléctricas y de transmisión de datos, hasta limpiar las cámaras de videovigilancia.

VI. REUNIONES

Quien ha tenido reuniones fuera de Saltillo es el alcalde Manolo Jiménez. El pasado miércoles, al edil sarapero se le vio por la Ciudad de México, atendiendo reuniones con periodistas de la capital. Mientras que ayer por la tarde, Manolo se reportó desde Guadalajara, a donde acudió a la Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. En sus últimos días como Alcalde, Jiménez parece que anda aprovechando el tiempo para posicionarse a nivel nacional de cara al futuro, en donde no es un secreto que es uno de los principales tiradores por la gubernatura.

VII. LA PEOR PESADILLA

“Napito” Gómez Urrutia y Pedro Haces se han convertido en la peor pesadilla de Carlos Aceves del Olmo y a nivel regional de Tereso Medina. Desde el inicio de la 4T que Gómez Urrutia tomó su segundo aire, pero el CATEM, de Haces, está ganando terreno de manera vertiginosa en casi todo el país, y en el caso de Coahuila están utilizando a gente que antes no sabía nada de sindicalismo, menos de defender a un trabajador, es más, si se les escarba tantito hasta demandas laborales tienen esos “dirigentes” en Coahuila. Sin embargo, Tereso ha tomado las cosas con calma y ahora va a competir de nuevo por el contrato colectivo de la planta de GM Silao, en donde el rival a vencer es “Napito”.

VIII. NO HAY MARCHA ATRÁS

Fue claro el gobernador Miguel Riquelme al decir que en Coahuila no hay marcha atrás en las decisiones de reapertura económica y regreso a clases, no obstante, la variación que tenga el Semáforo Epidemiológico. La entidad pasó de amarillo a verde y ahora retorna al amarillo. El riesgo de contagio sigue siendo prácticamente el mismo, la variante que alienta al estado para mantenerse firme en la reapertura y regreso a clases es que, ahora sí, la mayoría de la población está vacunada, y el indicador de fallecimientos no es alto.

IX. PREOCUPA MIGRACIÓN

Los temas de seguridad y salud, por la incursión de grupos armados a territorio coahuilense desde Nuevo León y Tamaulipas, mantienen la atención en los municipios de Acuña, de Roberto de los Santos, y Piedras Negras, de Claudio Bres. Sin embargo, del otro lado del río Bravo, en Del Rio y Eagle Pass, el tema de atención para las autoridades locales y federales son los migrantes. Mientras que la caravana de migrantes avanza en territorio mexicano, en el lado norteamericano hay despliegue de fuerzas armadas en la frontera. No es cosa menor. México está en medio de un conflicto internacional en el cual no debería inmiscuirse si la frontera sur no tuviera tanta corrupción.