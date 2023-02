Los coahuilenses estamos a semanas de tomar una de las decisiones más importantes en los últimos cinco años. En Coahuila habremos de elegir a nuestro próximo gobernador en medio de un ambiente político convulso debido principalmente al autoritarismo de López Obrador y a su embestida contra la democracia con su mentado Plan B.

Las circunstancias presentes nos obligan a hacer un profundo análisis sobre las opciones que ofrecen los diferentes partidos y así poder elegir al candidato mejor preparado y con mayor experiencia para representar nuestros intereses durante los próximos años.

Morena tiene como candidato a un personaje con arraigo en Coahuila. Santana Armando Guadiana Tijerina es un reconocido y exitoso empresario, con mucha experiencia como candidato, pero que jamás ha ganado en las urnas para un puesto de administración pública. Dentro de sus promesas de campaña está la de ser ético y responsable con las finanzas del estado. En el cierre de su precampaña dijo: “Mírenme a los ojos como los estoy viendo a ustedes, que si no cumplo con ello (con su promesa de ser honrado) me pueden colgar aquí en la Plaza de Armas por no haber cumplido con la promesa más importante que se requiere de un servidor público y que es el mayor problema de México y que Coahuila no escapa de ello: la falta de ética y moral en la función pública”.

Por la UDC y el Partido Verde irá, para variar un poco, Evaristo Lenin Pérez Rivera, eterno candidato de la UDC y que, cuando no puede ya serlo por cuestiones de la ley electoral o por cuestiones de equidad de género, se anota como candidato suplente y por esa vía ha repetido como alcalde de Acuña y como diputado local. Aunque no tiene la menor posibilidad para convertirse en gobernador del estado, hay que reconocerle el haber convertido a la Región Norte de Coahuila en un bastión para su partido.

Por el PT va Ricardo Mejía Berdeja, candidato que soñó destronar a su antiguo partido violando toda ley electoral con tal de posicionar su nombre de cara a la elección interna de Morena. Precandidato favorito del Presidente, desconoció los resultados de las encuestas elaboradas por encargo de su partido llamando corrupto a Mario Delgado y calificándolo de “traidor a la democracia dedicado al mercadeo de candidaturas”. Ex subsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio más violento en la historia reciente de México y calificado por López Obrador como mal agradecido: “No me dio ni el adiós”, su oferta política se reduce a sacar al PRI del Palacio Rosa.

Por la alianza formada por el PRI, PAN y PRD, está el candidato hasta ahorita favorito en las encuestas: Manolo Jiménez Salinas. Pese a su juventud, es el abanderado que puede presumir de mayor experiencia para convertirse en el sucesor de Miguel Ángel Riquelme Solís. Ha sido diputado local, primer alcalde reelecto de Saltillo y ex secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Por otro lado, lideró a un grupo de jóvenes empresarios y estudiantes para crear “Saltillo para Bien”, proyecto ciudadano que realiza programas de alto impacto social para bien de la comunidad. Como precandidato, Manolo recorrió todo Coahuila y por su gran poder de convocatoria en todas las regiones del estado se ha convertido en el rival a vencer. Estando de gira en la Región Norte, presentó como su prioridad la ciudadanización del gobierno y de la política. “Para que Coahuila siga avanzando necesita un gobierno ciudadano. Esa es la fórmula mágica para dar resultados contundentes. El sentir y pensar de la gente debe ser parte de cualquier decisión o política pública”. Jiménez Salinas es un político dinámico y en muy pocos años de intensa actividad ha labrado un gran prestigio como funcionario público, como gobernante y, sobre todo, como persona.

Un puesto público, cuatro aspirantes. ¿Por quién votar? La precampaña fue para mí suficiente para saber en quién depositar mi confianza. Gracias a la buena administración de Miguel Riquelme, los coahuilenses sabemos que el PRI, lejos de ser un lastre, es sinónimo de resultados, de progreso y de paz. Por ello, y otros factores como su experiencia, su excelente desempeño como alcalde de Saltillo, y su cercanía con la comunidad, yo votaré por Manolo Jiménez. Sé que el tiempo me dirá que no me equivoqué al confiar en él.

