No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, reza el refranero popular. Llegó el penúltimo mes del año y con este, arribó a San Lázaro el ya tradicional jaloneo presupuestal. A inicios de la presente semana, las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, mismo que será puesto a consideración del ...