Quiero ser perro callejero

“Me gustaría disfrutar de ser un perro de la calle. No cualquier perro, sino uno como él que intenté levantar esta mañana. No me peló. Se veía autosuficiente, despreocupado y pleno. Me dio la impresión de que no necesitaba de nadie.”

Qué maravillosa manera de vivir. No como perro de la calle precisamente, sino autosuficiente, despreocupado y pleno. Lo de no necesitar a nadie, siendo seres humanos, no lo compro. Intenté vivir así. Declaré que así era. Muchos siguen viéndome así. Pero no es real. Sí necesito de otros. No de todos los otros, pero sí de muchos.

Vuelvo al tema. ¿Cómo llegamos a ser autosuficientes, despreocupados y plenos? De pronto me acordé de muchas tiras de Mafalda y sus cuestionamientos, y pienso que terminaría esa pregunta gritando, “¡¿CÓMO?!” Si yo quisiera lograr vivir de esa manera, lo primero que haría sería definir los conceptos. No estoy hablando de buscarlos en cualquier diccionario y menos de quedarme con lo que mis conocimientos y el alcance de mi mente me permite interpretar. Haría una búsqueda de los conceptos y leería un poco sobre qué significan. Imaginaría escenarios en mi vida que son contrarios a estos conceptos y cómo sería eliminar las ideas, las creencias y los hábitos que me ponen justo en una actitud que no fomenta lo que realmente deseo.

Sería un proceso lento y difícil. Tendría que ir en contra de lo que he creído anteriormente, rompiendo esquemas y soportando los vacíos fértiles que permitirían el surgimiento de otra manera de estar, de vivir y de vivirme. ¿Estaré lista?