‘R.R.R.’, Quincy Jones y ‘Vive Latino’

Esta semana inició con la entrega del Oscar y la presencia sobre su escenario de cantantes de la talla de Lady Gaga, Rihanna y Lenny Kravitz interpretando temas nominados o en la sección “In memoriam”.

Sin embargo, hablando de los intérpretes de los temas nominados, en esta terna la ganadora esperada de alguna manera luego de haber ganado en la misma categoría el Globo de Oro a la Mejor Canción de la pasada entrega fue “Naatu Naatu” de la superproducción de Bollywood “R.R.R.”, de S.S. Rajamouli, de la autoría de los músicos M.M. Keraavani y Chandrabose, reconociendo el primero que, además de estar muy conmovido por esta victoria, esta distinción era particularmente especial para él por haberse inspirado para su oficio dentro de la música por una legendaria agrupación norteamericana como The Carpenters, en cuyo honor entonó alzando su estatuilla en el escenario de la ceremonia uno de los temas más famosos de la misma que es “Top of the World” (“En la Cima del Mundo”).

Ya que mencionamos la entrega del Oscar y la música relacionada a este evento, el pasado martes quien estuvo de manteles largos fue el músico afroamericano Quincy Jones, el mismo que, entre muchísimos logros a lo largo de la extensa trayectoria musical, es recordado por haber sido productor del que todavía hasta el año pasado era uno de los álbumes más vendidos de la historia y ganador de dos Grammys: “Thriller”, de Michael Jackson, ya que ese mismo día llegó a los 90 años de vida.

Nacido bajo el nombre de Quincy Delight Jr. el 14 de marzo de 1933 en Chicago, Illinois, Quincy encontró su amor por la música cuando se encontraba inscrito en la preparatoria donde conoció al legendario músico y cantante Ray Charles con quien posteriormente trabajó y fue amigo; en 1951 consiguió una beca en la Universidad de Berklee de la música de Boston, Massachusetts, y aunque tuvo que salirse cuando se le presentó la oportunidad para hacer una gira con la banda de Lionel Hampton como su trompetista y director d orquesta, esa y otras experiencias en los escenario le dieron las tablas suficientes como para que en 1963 obtuviera su primera nominación al Grammy para el arreglo al tema de Count Bassie “I Can´t Stop Loving You” y para 1964 su primera banda sonora para el cine.

Esta fue para el filme “El prestamista”, dirigida por Sidney Lumet, obteniendo su primera nominación a la Mejor Música y a la Mejor Canción en 1967 por la adaptación al cine de la obra maestra del escritor Truman Capote “A sangre fría”, bajo la dirección de Richard Brooks así como por el drama “Cómprame ese hombre”, de Roy Winston, de manera respectiva; en 1968 vuelve a ser nominado a la Mejor Canción de aquel año por la comedia “Por amor a Ivy”, de Daniel Mann; en 1978 vuelve a ser nominado a la Mejor Música por su trabajo en el musical dirigido otra vez por Lumet titulado “El mago”, y en 1985, además de volver a ser nominado a la Mejor Música y Mejor Canción de ese año también fue la primera ocasión a la fecha en que fue nominado a la Mejor Película por “El color púrpura”, de Steven Spielberg.

Para terminar, y en este caso aterrizando los festejos en México, hoy inicia en la Ciudad de México la edición 2023 de la consolidado Festival Vive Latino el cual por dos días consecutivos anticipa las actuaciones de algunos de los mejores grupos a nivel nacional e internacional destacando, como lo comentamos en su momento en estos espacios, la presentación de la banda de rock californiano Red Hot Chili Peppers, entre otros más. Si tienen boletos que lo disfruten al máximo.

