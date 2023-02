Otra de las nominadas a mejor canción es Diane Warren, quien recibió su nominación 14 a los Premios de la Academia por su canción ‘Applause’ de ‘Tell It Like a Woman’. La prolífica compositora recibió un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Moda o instinto? La violencia sube a las pasarelas

La canción ‘Naatu Naatu’ de la película “RRR” con música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose, y ‘This is a Life’ de ‘Everything Everywhere All at Once’ (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), creada por Mitski, David Byrne y Ryan Lott, también están nominadas a mejor canción. Lott y su banda Son Lux fueron nominados además a mejor música original. (Con información de AP)