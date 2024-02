Salón de la Fama del Rock, ‘El Cigala’ y aniversarios

La semana pasada inició en lo musical con la noticia de las nominaciones de los solistas y agrupaciones consideradas para el Salón de la Fama del Rock and Roll en su edición 2024.

Teniendo como antecedente que a pesar de que se sintió digna ni siquiera el ser nominada para ser de los inducidos para la ceremonia del año pasado por pertenecer al género de la cantante de country, luego de ser nominada y después inducida, Dolly Parton no solo se sintió agradecida sino motivada para grabar su primer álbum de rock, y en ese sentido no sorprende que entre las nominadas de este año se encuentren nombres de representantes del Rhythm and Blues o el pop como Mary J. Blige y Mariah Carey al lado de cantante del género del heavy metal Ozzy Osbourne; del rock como Foreigner, Peter Frampton y Jane´s Addiction o solistas del pop o el rock como Sinead O´Connor, Lenny Kravitz y Cher, entre otros más. Los ganadores se darán a conocer en el otoño con su respectiva ceremonia.

Hablando de solistas importantes en su caso de la música en español, a principios de la semana pasada también destacó la noticia de que el cantaor español-dominicano Diego El Cigala regresa a nuestro país luego de triunfar en España y los Estados Unidos con su gira “Obras Maestras” que estará visitando un total de nueve ciudades de nuestro país del 3 al 25 de mayo próximos. Estas ciudades son Monterrey; Torreón; Tijuana; Mexicali; Mérida; Cuernavaca; la Ciudad de México; Guadalajara y Puebla.

“El Cigala” es reconocido por su versatilidad y capacidad para fusionar diferentes géneros musicales, sumergiéndose en esta ocasión en el mundo del bolero y convirtiendo cada uno de los clásicos que entona en nuevas joyas de entre las cuales se incluyen temas como “Adoro”, del mexicano Armando Manzanero; “Abrázame”, del también español Julio Iglesias y “Desahogo”, interpretada originalmente por el brasileño Roberto Carlos, entre otras más. En esta gira en particular será acompañado de nueva cuenta en el piano por Jaime Calabuch “Jumitus”, con quien ha trabajado desde el 2005 teniendo como objetivo, además, de festejar la riqueza de la música latina y, al mismo tiempo, mostrar la universalidad del flamenco en el mundo.

Para terminar, en este año que cumple seis décadas de estar inmerso en la industria de la música, el cantante inglés Rod Stewart anunció a mediados de semana que está vendiendo por cerca de 100 millones de dólares los derechos de su catálogo musical al Grupo “Artistas Icónicos” de Irving Arzoff, según reportes del Wall Street Journal, y el sábado 17 se celebró el aniversario número 40 del estreno de la película musical “Footloose”, conocida en el año de 1984 en México como “Todos a Bailar” y que siguió con la tendencia de bandas sonoras con grandes temas e incluso nominaciones al Oscar contando con artistas como Kenny Loggins, Bonnie Tyler y Denise Williams, entre otros más.

