Pero no se puede decir... Que hasta lo ha llamado “hermano”. En la práctica, todos los adjetivos que ha expresado a favor del ex Canciller, han sido de los dientes para fuera, pues en política los amigos no existen, pero los enemigos son de verdad, con esto se da a entender, que la vieja amistad que existía o existió entre ellos, jamás fue de verdad, y la prueba saltó a la vista a la hora del dedazo, que se inclinó a favor de Claudia Sheinbaum contra viento y marea, donde se utilizaron todas las argucias habidas y por haber, que lo “hicieron” rabiar.