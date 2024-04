Se puede decir que... AMLO está henchido de “felicidad”

Pero no se puede decir...Que no es para “menos”. Y es que el Peso está pesando lo que pesa, al estar en un envidiable cuarto lugar de las monedas más apreciadas mundialmente frente al orgulloso Dólar, y a Él como a cualquiera, hace que se ponga con una sonrisa de oreja a oreja, digno de presumir y de gritarlo a voz en cuello, y es que en estos momentos, nuestra divisa frisa en dieciséis pesos por uno de la Moneda verde, algo inusitado que no se había visto en mucho tiempo, que los versados en pesos y monedas, le auguran al Peso, llegue a un envidiable ”tercer” lugar.