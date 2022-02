Pero no se puede decir... Que al Presidente Consejero lo “odia”. En el marco del ciento cinco aniversario de la promulgación de la Carta Magna, coincidieron el Primer Mandatario y Lorenzo Córdova presidente del INE, pero no se saludaron, es más, ni siquiera voltearon a verse, y de eso fueron testigos los invitados a dicho evento, lo que demuestra que el señor Presidente no pierde las esperanzas de ver fuera del Instituto Nacional Electoral al licenciado Córdova, su enemigo público “número” uno.