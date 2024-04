Pero no se puede decir...Que para nada “terminó”. Dentro de las máximas de AMLO que utilizó como bandera en su campaña con rumbo a la Presidencia de la República, como por más de cinco años en que lleva su Administración, ha sido una constante de que acabó con ese delito, es falso de toda falsedad, porque todavía continúa, ya que nadie tiene la fuerza de voluntad para rechazar un cañonazo de cincuenta mil pesos oro, o sea que por eso siguió, sigue y seguirá, debido a que no se ha cortado de raíz con un castigo ejemplar, y no como se ha hecho, por “eso” persiste.