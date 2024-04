Se puede decir... Que para ser político se necesita tener “estómago”

Pero no se puede decir...Que ese es un mundo de “traiciones”. El concepto amplio y completo de ese término es diverso y profundo, que en este mínimo espacio no caben, por esa simple razón, tocaré y me referiré al significado común y más que nada conocido, que es el que usan los integrantes de los partidos políticos a los que pertenecen, cuyos miembros están llenos de los llamados chapulines, y son identificados de ese modo porque saltan de hueso en hueso, y hacen de la práctica desleal su divisa, pues para ellos, estar fuera de la política, es “vivir” en el error.