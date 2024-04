Se puede decir... Que ya Chole con el “Debate”

Pero no se puede decir...Que en realidad fue un “fracaso”. Desde los que se autonombraron organizadores como los que participaron en él, estuvieron fuera de orden, por principio de cuentas, hay que darle vuelta a la hoja, y perdonarlos porque no supieron a lo que iban, y desde ahora, hagan borrón y cuenta nueva, y para el segundo pongan sus cinco sentidos, empezando ya a prepararse para que todos no vuelvan a cometer otra vez errores, y repitan volver a ser el hazme reír, porque sería el colmo, entre tanto, lo pasado pasó, y no vuelan a tropezar con “misma” piedra.