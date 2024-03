El mes de las mujeres cerró “con broche de oro” en lo musical con la salida al mercado del primer álbum en siete años de la cantante colombiana Shakira titulado “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Tan solo el viernes 22 que salió a circulación, la producción rompió récords de ventas para convertirse en la más vendida en lo que va del año alcanzando el nivel de siete platinos e iniciando una semana no menos movida en la ciudad de Nueva York desde la presentación el lunes por la noche en eñ programa de variedades de Jimmy Fallon seguida por un sorpresivo concierto en el corazón de Times Square que convocó a más de 40 mil asistentes a pesar de darse a conocer en sus redes apenas unas horas antes y dando pie a que se comience a propagar la nota de que la intérprete de “My Hips Don´t Lie” pueda echarse “palomazos” en ciudades tentativas como México, Colombia y Brasil.

En medio de esta promoción, y hablando de grandes cantantes femeninas del pop, el martes 26 quien estuvo de manteles largos que la cantante afroamericana Diana Ross al llegar a las ocho décadas de vida en su caso a la mitad de una campaña de una marca reconocida de ropa en donde se ve mucho mejor que todas las protagonistas del “reality show” de Netflix “Por siempre divas”, que a lo mucho que llegan es a ser señoras de las siete décadas, con excepción de Lorena Herrera, eso sí.

Pero para no quedarnos en una región 4 en la que no aplica una leyenda como ella, Diana Ross ya hemos informado en estos espacios que luego de hacer historia como parte de uno de los grupos femeninos más famosos del sello Motown de los años 60 como lo fue “The Supremes” y temas clásicos como “You Can´t Hurry Love” o “Stop in the Name of Love”hizo su propia historia como solista y actriz en los años 70 de películas como “Lady Sings the Blues”, de 1972, que le dio una nominación al Oscar a la Mejor Actriz o “The Wiz”, de 1978, versión musical de “El Mago de Oz” que en México acaba de protagonizar Lucero Mijares, así como temas de la época disco como “Im Coming Out”, himno LGBTIQ.

De manera simultánea, en la Ciudad de México quien dijo presente fue el cantante también afroamericano pero en su caso del género del rock Lenny Kravitz quien hizo la presentación en México de su más reciente álbum, “Blue Electric Light”, y apenas unos días después de haber sido homenajeado en el Paseo de las Estrellas de Hollywood al develar su propia estrella. Luego de su debut en la escena musical a fines de los años 80 con su álbum más orientado al reggae “Let Love Rule”, Kravitz pasó de baladas poderosas del rock como “It Ain´t Over (”It Ai´nt Over Til it´s Over”) a himnos poderosos del género como “Mamma Said”, “Are You Gonna Go My Way?” o “Fly Away”, entre otras más.

“Blue Electric Light” se estrena el próximo 24 de mayo y tan pronto como en junio inicia su gira de conciertos pero primero en Europa, estando pendiente de confirmar Norteamérica.

