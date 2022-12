Sí, los jugadores en el Mundial se siguen cayendo sin ninguna razón

De hecho, es probable que a los espectadores que no conocen el fútbol les cueste digerir este histrionismo. Desde hace mucho tiempo, algunos de los mejores jugadores, como el portugués Ronaldo y el uruguayo Luis Suárez, tienen fama de echarse clavados teatrales, lanzamientos de cabeza al menor obstáculo, con la esperanza de obtener una falta. La semana pasada, en un momento del partido entre Estados Unidos y los Países Bajos, el jugador neerlandés Denzel Dumfries se pasó 20 segundos retorciéndose en el suelo dentro del área estadounidense, pero se recuperó y entró en acción en cuanto quedó claro que no había engañado a los árbitros. Hace menos tiempo, llegó una dimensión más desagradable: los jugadores fingen lesiones graves para añadir sustancia a sus farsas.

¿Acaso estos atletas de fama mundial han olvidado su dignidad? Sin duda no pueden enorgullecerse de actos de engaño tan evidentes.

No obstante, tal vez se trata solo de una reacción parroquial a una conducta desconocida. Después de todo, la gente adapta su vida de forma distinta en distintas partes del mundo. Debemos tener cuidado de no confundir lo extraño con lo inmoral.

En particular, los deportes son un gran ejemplo de que las acciones que son aceptables en un contexto pueden parecer inaceptables en otro. Los deportes estadounidenses ofrecen muchos ejemplos de prácticas aceptadas que a los extranjeros no les parecen tan cercanas a la honorabilidad. Los jugadores de baloncesto sin ningún problema cometen faltas flagrantes para detener el reloj. Los entrenadores de fútbol americano piden tiempo fuera para “enfriar” al pateador (en teoría, ponerle más presión al pateador en su intento de gol de campo). A los jugadores de hockey se les sanciona con cinco minutos por peleas a puñetazos que equivaldrían a una expulsión de toda una temporada para los jugadores de fútbol.

Los deportistas estadounidenses tampoco son incapaces de engañar a los árbitros. En el béisbol, a los jóvenes receptores les enseñan el arte de “enmarcar el lanzamiento”: atrapar la bola en sus guantes de tal modo que engañen a los árbitros para que las señalen como strikes. Los jardineros que atrapan un elevado (en lugar de en verdad atraparlo) saltan triunfantes, con la esperanza de convencer a los árbitros de que la atrapada fue bien hecha. A los miles de millones de aficionados al críquet en todo el mundo, esto les parecerá especialmente indigno. En el críquet, los jardineros que afirman haber atrapado una bola sabiendo que no lo hicieron son condenados al ostracismo por sus compañeros de equipo, ya ni hablar del equipo contrario.

Los aficionados a los deportes condenan la moral de otros códigos con la mano en la cintura. Sin embargo, mucho de esto en realidad es solo una insularidad inapropiada. En el deporte, como en la sociedad en general, muchas convenciones diferentes se alinean con las exigencias de la moralidad.

En efecto, los atletas de distintos deportes han forjado una variedad de acuerdos sobre cómo jugar sus partidos, sobre qué niveles de capacidad física deben esperar, sobre si deben marcarse las faltas ellos mismos o dejarlo en manos de los árbitros, sobre qué artimañas son aceptables, etcétera. Incumplir estos compromisos compartidos siempre es moralmente incorrecto, como lo es en otros ámbitos de la vida. Los deportistas que utilizan ardides que saben que rechazarán sus adversarios simplemente se están aprovechando de la confianza para sacar ventaja.

No obstante, esto deja mucho margen para interpretar dónde se debe trazar la línea del juego limpio. El béisbol no es menos moral que el críquet solo porque imponga diferentes expectativas a los jugadores que atrapan la pelota. A final de cuentas, los aficionados que desprecian los deportes solo porque tienen códigos distintos no son muy diferentes de las personas que desprecian a los extranjeros porque tienen modales diferentes en la mesa.

Las distintas convenciones, en el deporte como en la sociedad en general, pueden ser igual de aceptables en términos morales. Sin embargo, eso no significa que no haya convenciones inmorales. La frase: “Donde fueres, haz lo que vieres”, sirve solo hasta cierto punto. Después de todo, esta frase en inglés alude a Roma y sus habitantes, y los romanos practicaban la esclavitud y crucificaban a los enemigos públicos. Muchas sociedades modernas siguen teniendo costumbres inmorales. Catar prohíbe la homosexualidad y carece de derechos laborales básicos. Tal vez estos son elementos de toda la vida en la estructura social catarí, pero eso no significa que sean correctos.

Sucede lo mismo en el deporte. Algunas prácticas sin duda superan los límites morales. En 2012, cuando el “Bountygate” reveló que los Santos de Nueva Orleans les pagaban bonos a los jugadores por lesionar a sus rivales, no intentaron defenderse pues afirmaron que todo el mundo lo hacía. Intentar lesionar a propósito a los adversarios en un deporte no es lo mismo que enmarcar un lanzamiento. No es algo que pueda incorporarse a una práctica deportiva sana, igual que la esclavitud no puede incorporarse a una sociedad civil sana.