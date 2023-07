Simon, Michael y We Didn´t Start the Fire 2.0

Al festejo de los 70 años de Cyndi Lauper se le añadieron la semana pasada el de las ocho décadas de vida para Carly Simon y el que hubiera sido el sexagésimo de George Michael.

Antes de la Lauper, fue Carly Simon quien a principios de la década de los 70 cambió la concepción de los grandes públicos de la música pop con una propuesta musical inteligente, honesta y sensible a través de clásicos como “You´re So Vain”, contenida en su álbum de 1972 “No Secrets”, el cual vendió millones de copias y se mantuvo en las listas de Billboard por 17 semanas, alcanzando la máxima posición por tres semanas; posteriormente con una nominación al Oscar a la Mejor Canción de 1977 por el tema de “La Espía que en Amó”, de la saga del 007 y el ganar la estatuilla en la misma terna pero de 1988 por “Let the River Run”, de “Secretaria Ejecutiva” lo mismo que un Globo de Oro y un Grammy para convertirla en la primera intérprete femenina en ganar los tres premios por la misma rola como cantante y compositora.

Carly nació el 25 de junio de 1943, mismo día en el que dos décadas después, pero en el área de Finchley, al norte de Londres, nació Georgios Kyriacos Panayiotou, mejor conocido como el no menos reconocido cantante y compositor George Michael, primero como parte del dueto Wham” en la primera mitad de la década de los 80, y a partir de su debut como solista con el álbum de diamante “Faith”, de 1987, otro de los grandes exponentes del pop de los 80 y 90, gracias a temas como “Careless Whisper” (1985), tema que escribió a los 17 años de edad aunque lo estrenó habiendo cumplido los 21; el tema homónimo de su disco debut; “Father Sigure”; “I Want Your Sex” (1987), que se incluyó también en la banda sonora de “Un detective suelto en Hollywood 2”, y “Freedom 90”, entre muchos otros más.

El pasado miércoles 28 de junio, en lo que muchos de los fanáticos de “La Reina del Pop”, Madonna, se asustaron primero y se entristecieron después por el anuncio de que por haber sido ingresada a un hospital por la emergencia de una bacteria se vio forzada a posponer la gira mundial que estaría aterrizando en territorio mexicano en enero del año próximo, la banda de rock Fall Out Boy dio mucho de qué hablar al estrenar el cover de un clásico de 1989 escrito e interpretado por otro grande del pop, Billy Joel: “We Didn´t Start the Fire”, que en su momento hacía un recorrido por la historia de Estados Unidos desde los años 50 y Elvis Presley a los Beatles a la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia; Woodstock, el Sida y otros eventos que dieron ota a nivel internacional hasta fines de los años 80.

Tomando la estafeta a partir de donde había quedado escrito ese capítulo musical de Joel de 1989 a 2023,, Fall Out Boy incluye en su letra desde Kurt Cobain a Taylor Swift, los linchamientos de Rodney King a George Floyd y guerras desde Afganistán y la tragedia de las Torres Gemelas a la presidencia de Trump, grupos afines al ex mandatario como Qanon y la no menos tirante relación diplomática actual entre Estados Unidos y Rusia, entre otros temas más. Hubo muchos que los crucificaron pero habemos quienes aplaudimos se hayan tomado el tiempo de recuperar aquel tema, darle su propia identidad, y darle a los nuevos públicos ritmos con sustancia que ya no abundan mucho en estos días como antes.

