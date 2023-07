Sobran sillas. Faltan seguidores

No es un secreto que gran parte de los dirigentes de Morena provienen del PRI.

Un alucinado ex regio avecindado en la CDMX que fue colado por cierto picudo al equipo de Claudia, quiso venir a venderle chiles a Clemente Jacques.

Evidencias hay en todas partes, como parte de ese trajín al que Morena le llama “asambleas informativas”, burda manera de engañar al NINE (Nuevo Instituto Nacional Electoral) para no caer en el delito electoral de campañas anticipadas.

El NINE.

Muy pocos ex priyistas que hoy operan para Morena le mueven a ese asunto.

Sus “estorbantes” -porque no son ayudantes- rentaron las instalaciones de la Expo Ganadera y llenaron de sillas el lugar. Había -fácil- más de mil, sillas, por supuesto.

El ex secretario de Gobernación fue anunciado con bombo y platillos para las asambleas informativas que tendrían lugar en varios municipios.

Se topó en pared y tuvo que ingerir tubérculo poblano por cortesía de ex priyistas locales que sí menean ese caldo.

La pobre gente que llegó ahí “transportada” -no acarreada, conste- se abanicaba con las “espontáneas” pancartas que les repartía el personal pagado por los “organizadores”.

En el salón, los trabajadores no se daban abasto para retirar las sillas, mientras un destartalado grupo musical norteño se afanaba infructuosamente por “prender” a la audiencia.

Los “organizadores” ingerían también el sabroso tubérculo poblano y no sabían dónde meterse.

De milagro no se les sobrecalentó el carro después de 40 minutos de tener encendido el motor y el aire acondicionado, por los 40oC con que lo recibió la canícula en estas bárbaras tierras del norte.

”PRESIDENTE. PRESIDENTE. PRESIDENTE”, decían algunas y todas escritas con el mismo tipo de letra.

”chingado, ni la burla perdonan estos cabrones”, decía mi abuela cuando era la primera alcaldesa de todo México.

Entre tarugos te veas.

¿A quién tratan de engañar?

Que un tarugo se apoye en estas barbaridades para hacer tarugadas, se entiende.

Que un tarugo crea en encuestas pagadas para decidir tarugadas, es entendible.

Pero de “gente lista” como algunos se autonombran, no se entiende.

Aspirantes y suspirantes que quieren ser presidente:

No me lo vayan a tomar a mal, pero todavía están a tiempo -creo- para NO seguir regando el tepache al aceptar a tarugos recomendados.

Desconfíen -por favor- de quienes quieran darles consejos y más aún de los que aconsejan sin ser requeridos.

Generalmente, ésos no se hicieron famosos por su capacidad ni por su lealtad, sino por la amistad con algunos chipocludos.

Ésos, son gente de pocos y bajos principios, pero se hacen llamar a sí mismos “pragmáticos”.

Para encontrar a los auténticamente pragmáticos se necesitan prismáticos.

Ésos, se autopromocionan diciendo que son capaces de leerle la mente a la gente.

Pero hasta en esa habilidad hay límites.

Yo -por ejemplo- nunca intentaría leerle la mente al diablo. Pero ésos cabrones no se miden.

Cajón de sastre:

Señoras y señores aspirantes y suspirantes a ser presidente, no se monten en borricos. Háganme caso...