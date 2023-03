Esta semana inició en lo musical con la noticia de que el músico canadiense The Weeknd se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en alcanzar 100 millones de escuchas al mes.

Para esto, el artista ya se había coronado con un triunfo previo como el de tener con su éxito “Blinding Lights” la rola más escuchada del servicio por haberse descargado con la asombrosa cantidad de 3.4 billones de veces, y a esto se la agregó a mediados de la semana la noticia de que se estrenaba como actor de cine nada menos que teniendo como compañeros de reparto a la actriz Jenna Ortega, quien ha aparecido en éxitos como “Merlina”, de Netflix, o las más recientes entregas de “Scream”, así como al actor nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto del 2022, Barry Keoghan (por “Los Espíritus de la Isla”).

La cinta que aún no cuenta con un título definido es también co-escrita por The Weeknd (cuyo nombre real es el de Abel Tesfaye) y producida con su socio Reza Fahim y el director de la misma Trey Edward Shults (“It Comes at Night”). Esta no es la primera aproximación de The Weeknd al cine ya que su debut como actor se remonta al año 2019 cuando formó parte del elenco de la película para Netflix protagonizada por Adam Sandler bajo el título de “Uncut Gems” y podrá ser visto también al lado de la actriz Lily-Rose Depp en la próxima serie de HBO “The Idol”. Volviendo a lo musical, The Weeknd anunció la segunda vuelta de su “After Hours Til Dawn Tour” desde Noviembre pasado la cual se espera que inicie el 10 de junio en el Ethiad Stadium de Manchester, Inglaterra.

En relación a la música y el cine, en total contraste, también a mediados de la semana fue el medio artístico mexicano el que se cubrió de luto con la muerte a los 89 años de edad víctima de un infarto la actriz y cantante de origen chiapaneco Irma Serrano, quien habiendo debutando en el cine en el año de 1962 en el clásico de culto “Santo contra los zombies”, de Benito Alazaraki, a partir de entonces combincó la actuación con “la cantada” haciendo inmortales temas como el de “La Martina” que la llevó inclusive a protagonizar una película del mismo nombre de 19732 dirigida por René Cardona Jr, y donde su galán fue al actor Rogelio Guerra ... quien curiosamente falleció hace cinco años el 28 de febrero. Descansen en paz.

Para terminar, y siguiendo con el medio artístico mexicano pero también la escena musical regional, el día de mañana se llevará a cabo en los terrenos de la Feria de Saltillo el Brasa Fest donde se darán cita agrupaciones de distintos géneros desde lo guapachoso de Los Ángeles Azules a la electrónica y rock de Moenia y Kinky y la intervención además del ex guitarrista de Caifanes, Alejandro Marcovich, entre otros más, quien viene a Saltillo décadas después de haber pisado el escenario del hoy extinto Centro de Convenciones dentro de la gira de uno de los más exitosos álbumes de la banda “El Nervio del Volcán”, de 1994.

Marcovch se adelanta con su presencia casi seis meses a la recién anunciada vuelta de Caifanes a la ciudad el próximo mes de octubre en el Parque Las Maravillas. ¡Bienvenido y que viva el rock and roll.

