Trabajar a mi favor

La “nueva normalidad” llega, y junto con ella una luna llena con eclipse parcial que promete sacudirnos de tal manera que tendremos la opción de experimentar un crecimiento o un derrumbe, ambos de calidad espectacular. Tengo que confesar que cada vez que salgo de casa, aún tengo la sensación de que me toparé con un mundo postapocalíptica digno de Mad Max. Admitiré que el hecho de que no hay ni un lugar en donde sentarse uno a esperar la llegada de un pasajero de un vuelo en el aeropuerto me parece algo minimalista.

Pero divago. La “nueva normalidad” interior nos indica que es momento de accionar los cambios que sabemos que vienen cocinándose desde... desde que empezó la pandemia. A veces en medio de los cambios más significativos de nuestras vidas, sentimos que todo se está yendo al carajo. La carta de La Torre en el tarot es un símbolo de esto. Indica la destrucción necesaria para efectuar los cambios que hemos anhelado siempre y que, a la vez, hemos resistido y evadido. Los seres humanos somos tan contradictorios, parece.

Si andamos complicados, toca simplificar. Toca aplicar nuestra energía en lo que sí funciona en la vida. Énfasis puesto en lo que va bien alimentará eso y concentrará nuestra atención en lo que sí vale la pena. Ayer un amigo (bueno, es más que simple amigo) me dijo que me enviaba amor y energía, pero que esta vez me quedara con parte de eso que recibiría para mí, y que no soltara todo a favor de otros. Esta luna llena trabajemos a nuestro favor. Yo intentaré.