Un panista, un priyista y Ernesto Cerda buscan ocupar interinato de Samuel García

De ocurrir esto, en una votación de mayoría calificada de los legisladores que asistan se nombraría a un Encargado del Despacho del gobernador, NO INTERINO, y su principal responsabilidad será convocar de inmediato a nuevas elecciones.

Y aquí viene lo más interesante:

La ley faculta al presidente de México a enviar al Senado una terna para que de entre ellos salga el nuevo gobernador de Nuevo León, mediante votación, tomando en cuenta que Samuel aún no termina su 3er año.

Si Samuel sigue emperrado en no negociar con panistas y priyistas puede perderlo todo, porque la terna que enviaría el presidente al Senado -evidentemente- sería con gente de Morena o afines a dicho partido.

Samuel en estos momentos no tiene fuero, lo cual -por las demandas que penden en su contra y de sus familiares- representa un grave riesgo si no negocia con sus opositores y entre las tres fuerzas acuerdan al interino que ocupará la gubernatura por seis meses.

Al marido de Mariana Rodríguez le conviene negociar, porque si no, ya no podrá volver a la gubernatura puen no tiene los tres años que se requieren para que NO haya nuevas elecciones.

Contra lo que muchos creen, el gobernador fosfo fosfo del nuevo nuevo Nuevo León no las trae todas consigo.

Prueba de ello es el revés sufrido -que será anunciado este sábado- respecto a que no prosperó la intención de Samuel de que la UIF Estatal se mantenga dentro de la férula de su gobierno.