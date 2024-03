Como ya es tradición, y ahora sí que ni la irrupción de la pandemia del COVID en marzo del 2020, el pasado sábado 16 arrancó la edición número 2024 del Vive Latino.

No fue la excepción que una vez más fuera un éxito, esto a pesar de que oficialmente se convirtió en la edición que más cambios ha presentado dentro de su cartel y que comenzaron prácticamente desde hace unos meses cuando Paramore se echó para atrás en cuanto a su presentación hace algunos meses y en s lugar entraron Kings of Leon; unos días antes fueron los teutones de Scorpions los que cancelaron por problemas de salud no resueltos de su vocalista Klaus Meine dando la entrada al rockero Billy Idol y a última hora fue Cartel de Santa el que confirmó su ausencia del escenario junto a la del rapero regiomontano Millonario la cual finalmente llenó el rapero guanajuatense Santa Fe Klan.

Con todo, fue una bocanada de aire fresco el que un grupo que a pesar de sus años de trayectoria y que no había sido requerido para formar parte del cartel como lo es Maná partieron plaza y se ganaron al muy exigente público que se dio cita de nueva cuenta en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, así como también llamó la atención que debido a que en la tradición de Avándaro desde hace 50 años esta festival que tiene lugar dos días consecutivos dio oportunidad a quienes esperaban en su estacionamiento entre una tocada y otra que pudieran escuchar de fondo material inédito como el de Julión Álvarez, ya que su sello aprovechó la ocasión para dar “una probadita” a través de unas bocinas.

Justo el domingo 17 cuando terminaba el Vive Latino 2024 en la capital azteca, en los Estados Unidos el canal de streaming MGM estrenó el primer episodio de una serie documental titulada “In Restless Dreams: The Music of Paul Simon” el cual si bien tiene como protagonista como su título sugiere la música que por un período de seis décadas ininterrumpidas el cantautor norteamericano Paul Simon no podía hacerse a un lado su primera etapa en la cima de la popularidad como parte del icónico dueto Simon & Garfunkel al lado del cantante y actor Art Garfunkel y que culmina precisamente declarando el por qúe llegó a su fin esa colaboración.

La serie documental dirigido por el ganador del Oscar Alex Gibney (por “Taci to the Dark Side”, del 2007) fue grabado en junio del 2021 durante la grabación del más reciente álbum de Simon titulado “Siete Salmos” en el estudio de su casa en Wimberley, Texas, incluye entrevistas reveladoras y materiales de archivo que serán atesorados muy seguramente por sus acérrimos fanáticos.

Para terminar, y ya que hablamos de documentales, aunque no se enfoca precisamente en la música, otro docu que dio de qué hablar en la última semana fue el titulado “Quiet on the set: The Dark Side of Kids on TV” pero más bien por sacar a la luz una serie de escándalos sexuales de ídolos como Drake Bell que iniciaban su carrera siendo menores de edad.

