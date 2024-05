¿Y la ética?...

Cuando hablamos de ética en la función pública, lo primero que tenemos que puntualizar es qué es. Definiciones hay y muchas, yo me tomé la libertad de tomar esta, la estimé muy clara y puntual, se la comparo: “Conjunto de principios, valores y reglas de integridad, que rigen la actuación de las personas servidoras públicas, toda vez que, al momento de incorporarse en el servicio público, contraen un compromiso con la sociedad para desempeñarse con miras a la excelencia, por lo cual, sus acciones deben sumarse a la lucha contra la corrupción y a la impunidad”. ¿Qué tal? Sin duda que esto es la ética en el ejercicio de la función pública. Pero ¿qué sucede en la vida real? ¿Así se entiende? Y el tercer cuestionamiento es más fuerte, ¿así se vive en nuestro país?

La administración pública hoy día tiene dos retos relevantes: la profesionalización y la observancia a pie juntillas de los valores éticos para mejorar la calidad del servicio público y fortalecer las instituciones del estado, que en este país nuestro, tristemente, en su inmensa mayoría, no gozan ni de la confianza, ni de la credibilidad de los mexicanos. De tal suerte que promover la transparencia, la democracia y la igualdad de oportunidades desde el momento en que reclute a sus funcionarios, es un imperativo que debiera de dejar de soslayarse y hacer nada más como que se cumple. Por un lado, profesionalizar el servicio público fomenta la competencia y esto es muy sano, porque implica mejora continua por motu proprio, y va tomando un peso específico la cultura del mérito, que en este país nuestro, no ha permeado en el sector público. Entre mejor preparados estén los servidores públicos, mejores resultados se tendrán y esto redundará en beneficio de quienes les pagan el sueldo: LOS MEXICANOS. Por otro lado, el comportamiento ético de los funcionarios, influye de manera sustantiva en el desempeño de sus deberes.

Los valores éticos debieran priorizarse en las instituciones públicas, dadas las quejas, criticas, insultos, que se tienen por el desempeño de quienes siguen sin entender que ocupar un cargo público demanda honradez, respeto, apego a la legalidad, lealtad, imparcialidad, transparencia, entre otros valores y principios que debieran observarse a pie juntillas. El amiguismo, el nepotismo, el padrinazgo, arraigados hasta el tuétano en el sistema político mexicano, han desgraciado la función pública, la han convertido en algo deleznable. Y aunque no toda la clase política tenga estos comportamientos ayunos de ética, se generaliza la opinión y esto hace más grande la distancia entre gobernantes y gobernados, pecado mortal en tiempos en los que es urgente, imprescindible, el diálogo entre estos dos grandes protagonistas, que con su hacer contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Ejemplos, despreciables ejemplos de políticos que se valen del aparato estatal, de su posición en el gobierno para hacerse de fortunas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Utilizan la plataforma gubernamental para repartir prebendas a los miembros de su partido, a los “allegados”, para “pagar” los “apoyos” recibidos en campaña y para hacer reparto indiscriminado de posiciones al convertirse en gobierno. Derivado de este engendro que se repite, sin importar colores, ni ideologías, la función pública es rehén de quienes parten y reparten. De ahí que se incorporen personas que no tienen ni la más pálida idea de lo que es la administración, cuando se trata del poder ejecutivo en sus tres niveles. Pasan por encima de un reclutamiento profesional y sin la sana competencia del mérito. Lo que privan son la discrecionalidad, el clientelismo, las recomendaciones, corrupción –es decir, compraventa de plazas u otros favores o exigencias por encima de la ley para el ingreso y permanencia– y todo esto obra en contra de la calidad de los servicios que el estado está obligado a prestar.

La primera causa, subrayo, de todos los males en el sector público mexicano es la ausencia de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, arribados al puesto no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología, sino por interés mezquino. Y es que la ética, en términos generales, es en sí misma la conciencia de lo que está bien y de lo que no lo está. ¿Y cómo diantres va a actuar con integridad y honestidad quien no la tiene en su vida privada? La corrupción se engulle la integridad moral de una sociedad, exhibe la quiebra general de los valores morales. Es una violación reiterada a los principios éticos, sean individuales o colectivos. La política, puede ser la más noble de todas las tareas, el mejor instrumento para generar bien común, como lo expresó don Manuel Gómez Morín, pero también puede ser convertida, al fin obra de humanos, en el más vil de los oficios. Es imposible solventar la corrupción sino se resuelve el problema moral. Ningún gobierno puede trabajar de forma eficiente, óptima y con transparencia, sin exigir a sus funcionarios honradez y probidad. Omitir esta regla de oro es abrirle de par en par la puerta a la corrupción. Edmund Burke decía y decía bien que: “Todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada”. El próximo domingo 2 de junio tenemos que decidir, como mexicanos y como ciudadanos, si queremos cambiarle el destino a nuestro país.