¿Y los candidatos independientes?: la necesidad de que la sociedad se apropie de la política

El proceso electoral de Coahuila, que ya está en su segunda mitad, no contó, por si hay alguien que todavía no se ha enterado, con alguna candidatura independiente.

En su momento hubo tres registros de quienes aspiraban a ser candidatos independientes a la gubernatura, pero uno declinó y los otros dos no cumplieron con las 35 mil firmas ciudadanas que se pedían como requisito.

Consultado sobre el tema, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes, refirió que ni cercanos al 5 por ciento estuvieron. Y consideró que deben de revisar los requisitos y plazos para que los ciudadanos tengan posibilidades reales de poder postularse.

Hace seis años hubo dos candidaturas independientes a la gubernatura y desde entonces se habían presentado candidaturas independientes para otros procesos, pero ahora no hubo ninguna en todo el estado.

El presidente del IEC dijo que se necesita hacer una revisión de la legislación para ser más “garantista” en cuando a la participación de la ciudadanía que no se identifica con un partido político, pero le interesa participar en política.

Actualmente, el Código Electoral en Coahuila establece un periodo para que los candidatos independientes se registren ante el Instituto a más tardar el 15 de diciembre.

Para tener esa validez, necesitan registrar una asociación civil, abrir una cuenta en el banco, ir al SAT a registrar la asociación civil, obtener un RFC, entre otras cosas. Y todo en el mes de diciembre, un mes complicado para la realización de trámites.

Normalmente quienes inician registros de ese tipo lo han hecho con anterioridad, conocen los requisitos y se preparan inclusive antes de que se emita una convocatoria. Pero a partir de la emisión de la convocatoria, resulta complicado que se logre para un ciudadano común.

Existe toda una burocracia que hace que a la gente no le quede de otra que afiliarse a un partido. La partidocracia que se ha convertido en una especie de fuerza represiva: el poder por el poder, o estás con ellos o no estás; no importan las ideologías, lo que importa es llegar al poder y por eso se ven alianzas impensables en otro tiempo.

¿Por qué no existe el interés ciudadano? Porque los candidatos y partidos nos muestran lo mismo todos los días, todos los meses, todos los años, todas las campañas. Porque la frivolidad con la que se manejan genera poco interés en lo social.

El desprestigio de la política llega a su punto de ebullición cada que hay una elección porque muestran lo más ruin, propagandista y maquiavélico. Porque usan las mismas frases, los mismos jingles, las mismas formas.

AL TIRO

El derroche en campañas, el derroche en playeras, banderas, calcomanías, gorras, plumas, libretas. Las mismas promesas de siempre, las mismas descalificaciones de siempre.

Pero no pasa nada. Podrán decir, como ocurre cada que hay un debate, que un candidato fue corrupto, que benefició a empresas relacionadas con su familia, que otro estuvo en la cárcel o que uno más no hizo nada cuando estaba al frente de un cargo. Pero al final de cuentas serán frases que quedarán en el anecdotario porque no se moverá nada a profundidad.

Al final de cuentas será lo mismo. ¿Por qué no hay más candidaturas independientes? ¿Por qué no hay más interés en las campañas, en la política? ¿Está realmente informada la sociedad? ¿Qué conoce de los candidatos? ¿Cuáles son sus campañas? ¿Es una candidatura independiente la solución a la misma dinámica de siempre?

Se requiere que la sociedad se apropie de la política, del quehacer político, de las propuestas, de las demandas, de lo necesario para cambiar el chip y mostrar una cara distinta.

Pienso que tiene mucho que ver el demérito, del quehacer político. Redunda en un desprestigio del quehacer público y el desinterés.

Es toda una burocracia; cuando ha habido candidaturas, no queda más que afiliarse a un partido para que te postule el partido. Tiene que ver con la agenda de seguir el partido. No tanto lo que el candidato o la persona esté interesada en rendir y trabajar.