¡Al fin se decidieron! Kirsten Dunst y Jesse Plemons se casaron

La pareja aún no ha hecho públicos más detalles sobre las nupcias, que compartieron con sus hijos Ennis , de 4 años, y James , 14 meses.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons se han casado, según confirma su equipo a The Hollywood Reporter.

“Nos llamamos marido y mujer”, dijo Dunst, de 40 años, en ese momento. “Pero tenemos que casarnos en este punto. Es ridículo. Simplemente no hemos planeado una boda. Hubo covid, luego tuvimos otro hijo. No quería estar embarazada, casarme, hacer una fiesta y no poder divertirme con todos”.

Durante una entrevista, en noviembre pasado, la actriz dijo que esperaba volver a trabajar con Plemons, de 34 años, en un futuro cercano.

“Tenemos algunas ideas, y Jesse y yo definitivamente queremos hacer otro proyecto”, compartió Dunst. “Es mi actor favorito para trabajar”.

Con información de The Hollywood Reporter