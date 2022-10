“Este fue un duelo con mi cuerpo, nunca me había fallado, y tengo que estar consciente que tengo 54 años y de que no puedo bailar y saltar como antes, aunque no puedo controlar eso” , dijo.

“Tengo muchas cirugías en esa parte de la cadera, entonces no tengo tanta fortaleza, pienso que nada me limita, pero tengo que ser consciente, estaba muy contenta esa noche; nunca pensé que me fuera a pasar y fue un dolor espantoso” , confesó.

“Nada se rompió, si se hubiera roto algo no estaría yo capacitada para caminar, ni hacer nada”, reiteró la rockera, y recordó qué pasó esa noche en la que su cuerpo ya no le respondió, sin embargo, gracias a que el cinturón que tiene en el fémur ya “hizo callo”, las cosas no se complicaron.

“Traía el fémur totalmente salido me hicieron unos rayos x; yo me agarraba la prótesis para que no me la rompieran, me pusieron no sé cuántas cosas y me acuerdo que me dijeron que no dejara de respirar porque me tendrían que haber entubado, entonces yo respiraba muy hondo y me dice una enfermera ‘ya te la metieron’ (la pierna)”, narró.

Aseguró que como sabía lo que estaba pasando no sitió miedo, sin embargo sí fue traumático el momento en el que se sintió inmovilizada e hizo lo posible para que el personal médico no le rompiera su cadera.

“Lo que pasaba es que no me podía mover no me podía parar, me acuerdo del director musical siguiendo con las canciones que tenía que haber cantado, pero fue traumático el ver que llegaron a ayudarme me entablillaron y yo no quería que me rompieran mi cadera”, relató.