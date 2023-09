Arrestan en Las Vegas a sospechoso por asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996

En 2018, Netflix realizó el documental “Unsolved: The Tupac and Biggie Murders”, en el que aparece Davis afirmando que había estado en el vehículo junto al hombre que había disparado a Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.

La Policía de Las Vegas aseguró en el pasado que pese a la gran cantidad de testigos, la investigación se había estancado por falta de cooperación de los mismos.

A partir de su asesinato, la leyenda de Tupac creció de manera exponencial convirtiéndolo en un emblema del hiphop estadounidense y su muerte ha dado pie a la creación de teorías conspirativas.