Tupac Shakur sigue presente en la memoria colectiva 25 años después de su asesinato

Un cuarto de siglo después del tiroteo que acabó con su vida, Tupac Shakur, uno de los mitos más importantes de la historia del rap, continúa muy presente en la cultura popular gracias a nuevas obras y proyectos que recuerdan su figura. El 7 de septiembre de 1996, Tupac fue víctima de un tiroteo en las calles de Las Vegas (EU) que provocó su muerte seis días después. Emblema del rap de la década de los 90 e icono del polémico estilo “gangsta”, Tupac, que sólo tenía 25 años cuando falleció, se destacó tanto por su innovadora y contundente obra como por sus frecuentes problemas con la ley dentro de una vida salvaje y controvertida de principio a fin. Este verano, Tupac volvió a las pantallas con el documental “Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac”, del director Nick Broomfield y que explora los misterios sin resolver detrás de las muertes de Tupac y del no menos carismático rapero The Notorious B.I.G.

Broomfield conoce muy bien el tema ya que en 2002 presentó el documental “Biggie and Tupac” sobre el mismo asunto. Por su parte, la cadena FX tiene otro ambicioso proyecto en marcha con “Outlaw: The Saga of Afeni and Tupac Shakur”, una serie documental que indagará en las vidas del músico y de su madre Afeni. Afeni, una importante activista a favor de los derechos de los negros y miembro de los Black Panthers, se inspiró para el nombre de su hijo en Tupac Amaru II, un revolucionario descendiente de los incas que lideró un movimiento de liberación en la América colonial. En cuanto a la ficción, en 2017 se estrenó “All Eyez on Me”, una película biográfica sobre Tupac que protagonizó Demetrius Shipp Jr. pero que tuvo muy poco éxito entre la prensa y el público. Y los reconocimientos póstumos para Tupac desde la música no han parado con el paso de los años puesto que en 2017 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.