Las investigaciones con rayos ultravioleta de McCaffrey con los dos libros demuestran que el que era propiedad de Ana fue conservado a lo largo de generaciones por sus acólitos, pese a la campaña de descrédito lanzada por su marido.

“Es bastante revelador que Enrique decidiese regalar a su mujer la copia menos decorada y a su amante el mejor...”, admite la experta.

Aunque se le perdió la pista durante muchos años, en 1910 el magnate estadounidense William Waldorf Astor lo compró tras hacerse dueño del castillo de Hever. El ejemplar de Catalina fue adquirido a comienzos del siglo XX por otro millonario, John Pierpont Morgan, quien lo guardó en su biblioteca de Nueva York hasta prestarlo ahora por primera vez para su exhibición conjunta.

Una inscripción en inglés en un margen de su libro le sirve a Ana Bolena a modo de despedida anticipada: “Remember me when you do pray that hope dothe led from day to day” (“Recuérdame cuando reces para que la esperanza te guíe día a día”).