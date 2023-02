Llevan el Diccionario de Directores del Cine Mexicano al espacio digital

“Cuando tenía que escribir sobre una película de cine mexicano [para Unomasuno] y quería enriquecer la información con datos del director, qué había hecho, cuál era su estilo, etcétera, no había información a la mano, sobre todo de los contemporáneos, porque sí había de los directores icónicos de los 50 en la Cineteca, pero no había nada a partir de los 70’s-90’s de una forma concentrada y organizada ”, compartió.

También tendrá otros contenidos, como un In Memoriam –video ilustrado hecho a partir de entrevistas realizadas en audio hace 20 años a directores que han fallecido–, Anatomía de una escena –video descriptivo de cómo se filmó una escena, en palabras de su director– y datos de contacto.

“Ha sido todo un viaje del pasado al futuro, de todos los cambios tecnológicos, de todos los cambios de exhibición, de financiamiento [...] Veo que los directores más jóvenes, los que están empezando, no esperan a que les den un apoyo, a que el gobierno los financie. Muchas de esas películas han estado en el FICUNAM, y quizá terminen en Youtube de paga o en Vimeo, pero ya no hay esa actitud de que tengo que hacer superproducción y tengo que esperar tres años para conseguir apoyo. No, van y filman”, expresó al respecto de los cambios que ha observado en la escena cinematográfica nacional.