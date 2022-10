Ángela Hernández, una joven pintora oaxacaqueña que trasciende con su personaje ‘Suke’

“ Yo no sé cuántas pintoras exitosas hubiera (si las cosas fuesen diferentes) porque por el hecho de ser mujer recibes ciertas críticas. Me han dicho: deja el pincel agarra los trastes, o deja el pincel y ponte a lavar la ropa ”, cuenta desde su taller en el andador turístico de la ciudad de Oaxaca .

Pero no todo ha sido fácil para Ángela, quien ha vivido en persona el refrán de “ nadie es profeta en su tierra ”, ya que se ha sobrepuesto a una comunidad en la que el arte plástico no era considerado apto para mujeres.

UN EJEMPLO DE ÉXITO

Pero Ángela demostró que el arte sí puede ser una carrera y una opción para su comunidad.

“Cuando te dedicas al arte eres muy sensible y te pueden pesar (las críticas), yo no quiero imaginar cuántas mujeres, cuántas niñas se desilusionaron porque todo empezó en casa desde el papá diciéndoles: te vas a morir de hambre, esto no es una carrera”, relata.

Su tenacidad la llevará este mes a Europa, donde, al igual que en la ciudad de Oaxaca, dejará su obra “Banda de músicos del Suke” y sus trazos en varios murales de España.

“Me becaron para ir a hacer dos murales en España, en lo que es uno en la calle de Barcelona y otra es en conjunto con niños porque vamos a hacer una actividad con ellos en la galería ImaginArte del 17 al 22 de octubre”, manifiesta.

