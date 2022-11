Así también, en otro de los lados de la pelota, hay una dedicatoria especial al “Gol del Siglo” que anotó Maradona en el triunfo 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 1986. Cantero recreó el festejo del astro y la decepción del defensor inglés Terry Butcher, que fue uno de los rivales a los que el argentino logró eludir durante la extraordinaria jugada previa.

En otro balón aparecen Hilderaldo Luiz Bellini, Mauro Ramos, Carlos Alberto, Pelé, Dunga y Cafú evocando al Brasil pentacampeón (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), así como el Cristo Redentor de Río de Janeiro.

Otra de las obras expuestas en una pelota es el gol de Obdulio Varela con el que se consumó el “Maracanazo” de Uruguay contra Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950 así mismo el icónico estadio Centenario de Montevideo, que fue sede del primer Mundial de la historia en 1930.

“Me gusta mucho el fútbol desde chica”, aseguró a The Associated Press Cantero que es fanática del Olimpia de Paraguay. “En Sudamérica se vive con mucha pasión, creces con el fútbol”, añadió.