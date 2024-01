Bertha Navarro, productora de cine que apoyó a Del Toro en sus inicios, ahora apuesta por el peruano Víctor Checa

“Esta fantasía de la máquina y cómo de pronto esta relación padre-hijo se vuelve hijo-padre, entonces me pareció tan interesante cómo el hijo tiene que resolver la vida real y el padre está metido en su mundo. Me gustó mucho, es muy sencilla y muy profunda ”, explicó sobre lo que le llamó la atención del guión, el cuál llegó a ella gracias a un taller que impartió en Ecuador, uno de sus muchos esfuerzos por dar con los nuevos talentos.

“A mí me gusta muchísimo poder apoyar el talento. La verdad eso es lo que me hace querer producir cine. Poder ver el talento es un privilegio para mí, he ayudado a muchos en sus primeras obras y creo que eso es lo que me ha dado más vida como productora. Mi concepto de producir ha sido eso, conectarme con el talento, poderlo llevar a cabo y hacer un cine de calidad”, aseguró.

La productora, que a lo largo de su trayectoria también hizo posible la realización de películas como “El laberinto del Fauno”, “Cabeza de Vaca” y “El espinazo del diablo”, “Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, recordó cómo inició su colaboración con el ahora multipremiado cineasta Guillermo del Toro.

“Yo estaba haciendo ‘Cabeza de Vaca’ y Del Toro era parte del diseño de maquillajes, entonces ahí me presenta su guión de ‘Cronos’, que me fascinó. Entonces yo hago la película por el talento del director, no busco una temática, puedo hacer ‘Cabeza de vaca’, puedo hacer ‘Cronos’, puedo hacer ‘El laberinto del Fauno’ y creo que he dado con el talento”, dijo.