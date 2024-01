Julián Herbert habla sobre las escritoras contemporáneas y la inteligencia artificial en Sala Prisma

Sin embargo, denuncia que esta “nueva sensibilidad” no habría sido explorada por Latinoamérica , sino por Europa y Estados unidos , ya que les ofrece una visión distinta e innovadora de temas como la maternidad y la sexualidad, dentro de un contexto sociocultural que roza lo irreal.

El panorama de la literatura latinoamericana en la actualidad permite la exploración de nuevas narrativas, la visualización de ciertos colectivos y la expansión hacia nuevos territorios del lenguaje , sin embargo, esta exploración no habría sido posible sin el desarrollo de la sociedad misma y la adaptación a una nueva sensibilidad latina .

¿UNA NARRATIVA TECNOLÓGICA?

Antes de concluir con una breve lista de autores y autoras cuyas obras no podía dejar de referenciar, Herbert explicó algunos de los problemas de las tecnologías actuales en cuestión de hacer literatura, apuntando a que las redes sociales son un medio “fugaz” para la literatura, por tanto, no se podrían construir narrativas solidas a partir de las mismas.

Sin embargo, el autor también se sinceró con respecto a un tema polémico; el uso de la Inteligencia Artificial para la creación de textos.

“Tú puedes utilizar la Inteligencia Artificial para construir mecanismos de narrativa, de discursos y también para construir-te”, expresó.

De la misma forma, Herbert confesó haber usado estas herramientas con un fin particular, añadiendo que el público en general “subemplea” estas nuevas tecnologías.

“Yo quería escribir un cuento usando una inteligencia artificial. Y entonces, empecé a preguntarle cosas a la inteligencia artificial, no para que me resolviera un problema, sino para tratar de acorralarla a que no pueda responder algo, y entonces su utilidad cambia totalmente”, reveló para los asistentes.

Mediante esta experiencia, concluyó que este programa no puede desarrollar temas importantes como cuestiones morales o la creación de contenido “original”.