En ‘Tiempos Futuros’ Víctor Checa imagina un futuro donde las nubes se rehúsan a llover

La relación de Teo con su padre es crucial. Al respecto Checa comentó que buscaron desarrollarla con contradicciones, donde los roles se llegan a invertir —el hombre adulto termina siendo el soñador y el menor el realista, por ejemplo— y el conflicto se mantiene latente, con un tono lacónico que permea a toda la obra.

“Es un presente que no queremos ver o que no estamos dispuestos a aceptar y creo que mucho de eso tiene la película”, señaló sobre el ambiente retrofuturista que manejaron, “la película ocurre en una ciudad, donde yo crecí, que es Lima, que tiene una particularidad y es que no llueve nunca. Hay una idea de que es una ciudad muy triste, incluso en Moby Dick lo dicen, porque es la ciudad sin lágrimas. Hay algo muy particular en esa sensación, de que algo va a ocurrir y no ocurre, porque hay mucha humedad, entonces el cielo está cargado todo el tiempo pero nunca llueve”.

Así, con sutileza, los elementos escenográficos, y sobre todo de sonido, revelan la realidad de ese Perú alterno, entre calles vacías y voces autoritarias que suenan a lo lejos a través de megáfonos, así como bandas criminales juveniles que utilizan tecnologías avanzadas para crímenes con los que apenas soñamos.

“Tiempos futuros” se estrena en México el próximo 25 de enero.