Compañía Danza Down Elías Lafuente es reconocida por primera vez por el Conseil International de la Danse

Elías Lafuente es director desde hace más de 20 años de la compañía de danza que lleva su nombre y está integrada por bailarines con síndrome de Down, quienes realizan desde danza académica y danza española hasta musicales. Con él hablamos.

EFE: Señor Lafuente, ¿qué le motivó a iniciarse en la dirección de una compañía con personas tan especiales?

Elías Lafuente: Hace 20 años llegó una madre con una niña con síndrome de Down y, en aquel momento, en España y en el mundo no había tantos organismos y entidades que se preocuparan por este colectivo, así es que me solicitó apuntarla en mi escuela. Así lo hice y, desde entonces, he continuado enseñando y formando en la danza a cuantas personas de este colectivo se han apuntado.