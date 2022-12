$!El arte que rompió récords en ventas este 2022

El mercado del arte nunca deja de sorprender, y este año no fue la excepción. Aunque las récords de ventas que se lograron este 2022 no superan ni de cerca a la obra más cara de la historia —el Salvator Mundi que se vendió en 450 millones de dólares en 2017—, basta un recuento de lo que sucedió estos últimos meses para recordar que los clásicos no han perdido vigencia.

‘Shot Sage Blue Marilyn’ de Andy Warhol

195 mdd

El pionero del arte pop volvió a estar a la cabeza este año con la subasta que realizó Christie’s en Nueva York el pasado mes de mayo, en el que su pieza “Shot Sage Blue Marilyn” de 1964 —un retrato de la diva del cine de mediados del siglo pasado— se vendió en más de 195 millones de dólares.