El efecto COVID ¿La pandemia creó más públicos para la cultura?

Fue impresionante no solo por la situación global de la que las industrias culturales apenas se están recuperando, sino porque, al menos en lo que respecta a esta ciudad, el teatro —auspiciado o no por las instituciones— muy rara vez convoca muchedumbres así. Esto se sumó a un par de conversaciones con gestores culturales y artistas de la región y dio pie a la pregunta ¿creció el público para la cultura después de la pandemia?

Después de dos años de pandemia —uno de los cuales se desarrolló entre varias oleadas de contagio y prueba y error para la reactivación— un suceso así me resultó increíble. No tardé en enterarme que en la mayoría de las 16 presentaciones del Festival Municipal de Teatro “Bertha Leticia Villalobos Delgado” del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), sucedió algo similar, con asistentes que aunque llegaron a tiempo no encontraron lugar.

Yo estaba ahí. De no ser por mis acreditaciones me habría quedado afuera con ellos. Hace poco más de una semana presencié cómo el público llenó y desbordó el Centro Cultural Casa La Besana. Una centena de personas —más o menos el cupo de ese recinto— acudió a ver la obra de teatro “El narco negocia con Dios”; otro medio centenar se quedó afuera.

“Gente que nunca había ido al teatro está yendo, gente que nunca había ido a las galerías... tenemos mucha afluencia de público en las galerías y eso es algo muy gratificante. No sé cómo era en otros periodos pero en este todos los días tenemos visitas, hasta los lunes que los museos están cerrados vienen y preguntan y quieren entrar, pero no hay guías”, comentó en entrevista Rafael Hernández, coordinador de Actividades Artísticas del IMCS.

Retorno con calma

González asegura que aunque tienen cada vez más público, y el panorama es prometedor para seguir incrementando estos números, aún no llegan a las cantidades que registraron antes de pandemia. Por lo tanto, el punto de comparación siguen siendo los eventos que se llevaron una vez que hubo más conocimiento de la pandemia, a finales del 2020 y durante el 2021.

Esta es una perspectiva que comparte la Secretaria de Cultura de Coahuila, Ana Sofía García Camil, quien comenta que “ya había una necesidad de la gente de poder sacar todo este encierro, y todo este dolor que también a mucha familias trajo el COVID y este contacto con los eventos, con el arte, con la cultura, siempre nos ayuda [...] Creo que ahorita ya hay confianza y lo he estado viendo en los conciertos de la Filarmónica [del Desierto], por ejemplo”.

Sin embargo, considera que todavía no se llega a la afluencia previa. “Sí hay mucha gente, pero todavía no se han hecho los grandes eventos, todavía no hemos visto, por ejemplo, una Plaza de Armas llena [...] Yo creo que todavía no llegamos a esos niveles pero sí he notado un aumento muy importante de finales del año pasado a la fecha”, agregó.