“El Roedor” un libro que expone 20 años de abusos de Andrés Roemer

Tras esta acusación, decenas de mujeres decidieron hacer públicas sus historias de abuso “pues Andrés aprovechaba el poder y el dinero para ser un depredador sexual”, sostuvo Putscher.

Según estas denuncias, el cofundador de La Ciudad de las Ideas, una conferencia anual con prestigiosos ponentes, aprovechó sus influencias para agredir, acosar y violar a alumnas, aspirantes a colaboradoras, periodistas y conocidas durante casi 20 años.

En este sentido, Putscher admite que durante muchos años no pudo apropiarse como víctima de Roemer ya a que borró de su mente el acoso que sufrió por parte del exdiplomático. Fue hasta que empezó a leer las acusaciones de otras mujeres lo que le ayudó a darse cuenta que también ella había sido abusada. “A mí también me invitó al teatro, a mí también me ofreció un chófer, pude socializar con él y siempre fueron interacciones inapropiadas. Pero a mis 22 años no pude identificar que eso era acoso y se podía llevar a un abuso, a una violación o a un feminicidio”, Explicó.

Por su parte, la Fiscalía de Ciudad de México ya presentó varias órdenes de extradición en contra de Roemer, que aún permanece en Israel y por el momento sin posibilidad de ser extraditado a México.

